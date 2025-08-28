Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo

La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.

La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.

De momento, se mantiene el 20-17 en este inicio del segundo cuarto....

Los árbitros no se han percatado que ha tocado el aro un jugador georgiano y Scariolo pide la revisión de la jugada....sin éxito

Debut de Josep Puerto con España....y comete muy rápido su primera falta

Brizuela falla el triple y comete falta en defensa para evitar la transición rápìda de los georgianos.......

España arranca con Saint Supery, Brizuela, Pradilla, Lopez-Artostegui y Juancho Hernangómez

Seis pérdidas son demasiadas en este primer cuarto, que ha permitido a Georgia anotar después de los errores de los españoles. Hay que mejorar esta faceta, defender duro y encontrar buenas posiciones de ataque

Brizuela anota solo un tirto libre y final del primer cuarto, 20-17 para Georgia, que ha mandado durante todo el cuarto a pesar de que España se ha acercado en los últimos minutos

Pierde el balón Shengelia y Brizuela fuerza la falta personal y tendrá dos tiros libres a 5' del final del cuarto

Buena canasta de Pradilla que permite a España reducir la renta a cuatro puntos y el seleccionador de Georgia, Dzikic pide un tiempo muerto a 30 segundos para finalizar el cuarto