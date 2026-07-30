Francisco Vera Quiñones
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- La víctima de la supuesta estafa del exjugador del Mallorca Julio Álvarez ratifica la denuncia en Palma
- La odisea de Mónica, una argentina de 75 años que vino a España a presentar su libro y ha acabado durmiendo en una plaza de Alcúdia: “Sólo sobrevivo”
- La intrahistoria de cómo se prendió la mecha de las cargas policiales en la manifestación contra la saturación turística en Mallorca
- Juan Carlos I monta con Rafa Nadal un cumpleaños en Palma
- La ampliación de la ORA en Palma entrará en vigor el 1 de enero: consulta si tu calle está afectada
- La primera carga policial llegó sin avisar y la más fuerte, después del cántico 'Tourists Go Home'
- El sacerdote mallorquín Jaume Mercant defiende las protestas contra la masificación turística en Palma y carga contra la Policía: 'El turismo de masas ha destruido nuestra tierra
- Todos los pasos para conseguir la acreditación para entrar en Playa de Palma el día de eclipse