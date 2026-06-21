Maria Magdalena Massot Fluxá
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- Carlos Burguera se gradúa en Medicina con 21 años en Mallorca: «Muchas personas con altas capacidades nunca llegan a brillar porque su potencial pasa desapercibido y no se incentiva»
- La nueva discoteca Mar Salada del Club de Mar abre sus puertas en Palma con un lleno total
- El IES Antoni Maura despide a Myriam Fuentes, la directora que convirtió el centro en una casa para varias generaciones
- Las fotos de la fiesta de inauguración de la nueva discoteca Mar Salada, en el Club de Mar de Palma
- Araña violinista en Mallorca: dónde se esconde, cómo identificarla y qué hacer si te pica
- Un accidente provoca retenciones kilométricas en la Vía de Cintura de Palma
- Invasión de cucarachas en Mallorca: estas son las especies que entran en casa y cómo combatirlas
- Dimite Fernando Fernández, director general de Agricultura: 'Necesito urgentemente responder a cuestiones mías y de mi familia