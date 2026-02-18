Miquel Clar Lladó
- La DGT me obliga a jubilar mi patinete
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Mallorca: del viento a la subida de temperaturas
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- Absuelto el inquiokupa acusado de quedarse muebles y cuadros del exalcalde Joan Monjo
- El exclusivo jet privado de Four Seasons aterriza en Mallorca este septiembre y confirma su regreso en 2027
- Polémica entre los amarristas alemanes de Club de Mar a escasas semanas de su reapertura
- Kühn reprocha a Hacienda no haber reclamado la deuda cuando recibió la indemnización millonaria por Muleta
- El calvario de los jóvenes de Baleares para comprar una vivienda: «De nada sirve el aval de la Hipoteca Jove si el ITP te bloquea»