P. Antoni Vallcaneras Tortella
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
- La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
- El saldo de la Tarjeta Ciudadana se trasladará a la Tarjeta Única de transporte a partir del 1 de abril "de forma automática"
- Juicio a una magistrada por prevaricación en el concurso de un hotel de s’Arenal
- Aviso de la Aemet: la borrasca Nils traerá un cambio radical de tiempo a Mallorca
- Gran Hotel Margalida abre en Banyalbufar: nuevo espacio boutique en Mallorca con 29 suites frente al mar
- VIDEO | El aterrizaje frustrado de un avión de Eurowings en el aeropuerto de Palma