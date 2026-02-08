Damiana Alcover Llull
- Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración
- El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico
- La regularización imposible: el registro obligatorio de patinetes eléctricos en la DGT se convierte en una odisea para los usuarios por los bloqueos en la web
- Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»
- El Tribunal Superior de Baleares avala una inspección sorpresa de Hacienda en una farmacia de Mallorca
- Crisis en el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares: acusaciones de trato vejatorio, absentismo y desfases contables
- Este será el próximo puente del calendario autonómico en Mallorca: un festivo que cambia de día
- El mapa de los mejores restaurantes de Mallorca para comer un buen ‘pa amb oli’