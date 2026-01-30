Aurora Roig Nicolau
- La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
- Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- Xisco Quesada, joven mallorquín con cáncer terminal, pide ayuda en redes sociales para costear el tratamiento de su enfermedad: 'Me cuesta mucho hacer este vídeo, pero hoy necesito pediros ayuda
- Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
- Los vecinos de Santa Pagesa convocan una cadena humana silenciosa por la paz este sábado en Blanquerna
- El mallorquín Xisco Quesada recauda 725.000 euros en 24 horas para costear su tratamiento contra el cáncer
- La familia March retirará en dos días la barrera que cierra el paso al camino público de sa Costera