Joan Mayans Femenías
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Abacus echa el cierre en Palma esta semana
- Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave
- Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- Martirio: 'Estamos demasiado callados con todo lo que nos están metiendo
- Un municipio de Mallorca, nominado por National Geographic como Mejor Destino de Playa de España en 2025
- Despiden a una empleada tras comunicar sus planes de boda