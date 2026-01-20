Onofre Segura Piña
- Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
- Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
- Alud de críticas por la rotura del Pi de Pollença: 'Ha sido un fracaso
- Joan Rabassa corona un accidentado Pi de Sant Antoni de Pollença
- La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
- Por qué de repente tantas parejas jóvenes surcoreanas vienen a Mallorca
- El alcalde de Pollença responde a las críticas: 'El Pi se rompió por exceso de aforo en la plaza Vella
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”