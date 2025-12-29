Antonia Mateu Brunet
- De la Fuente sigue a Leo Román: Hace diecisiete años que la selección española absoluta no lleva a ningún jugador del Mallorca
- Pau García, emigrante mallorquín: «Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca»
- Los padres escoltados de Alcúdia a Inca para dar a luz a su hijo: «Si no es por la Guardia Civil no hubiéramos llegado a tiempo al hospital»
- Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferry de los camioneros las pagarán los consumidores
- El Palma Futsal vuelve a ser el rey de Europa y del mundo
- Cómo comprar una villa de lujo en sa Ràpita por 179.000 euros, aunque sólo para usar 44 días al año
- Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se disputan las 260 plazas de la tercera edición del programa 'Joves a la neu'
- ‘La Fuerza de Álvaro’, tras tocarle el quinto premio de la Lotería de Navidad: “Nos vamos a ver la Fórmula Uno a Madrid”