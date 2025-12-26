Doña Mª Mercedes Jaume Vanrell
- La Audiencia deniega la libertad de los 22 encarcelados por la operación Enroque-Bal
- Mallorca forma a los grandes científicos que Suecia aprovecha: 'Para este país, la UIB es una gran proveedora de talento»
- Abre un nuevo Decathlon en el Olivar de Palma: tres plantas, arreglan material deportivo y sirve para recoger pedidos
- Esta es la previsión del tiempo en Mallorca para Nochebuena y Navidad
- De Deportes Reus a Decathlon: la transformación del centro de Palma
- Seis provincias ayudan a tramitar el paro de Baleares por el atasco en sus oficinas
- Maria Àngels Ferrer: “Mallorca es el único lugar donde el hilo del Cant de la Sibil·la no se ha roto”
- Baleares es la comunidad que más tardó en pagar a sus proveedores, con 46 días