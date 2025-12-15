Don Bartolomé Sancho Ripoll
- Una niña de siete años muere atropellada por un coche que ha perdido el control y se ha subido a la acera en Palma
- El Supremo confirma que los hoteleros de Baleares no pueden imponer las vacaciones a sus fijos discontinuos
- El belén de Catalina que ocupa todo un salón en Mallorca: «Me lleva más de un mes montarlo»
- Juan José Hidgalgo: "Que quede claro que Air Europa no ha cogido ni un euro del contribuyente"
- La ITV de Son Castelló suspende las inspecciones durante tres meses por obras urgentes
- El IES Santanyí se suma a los institutos con conflictos entre dirección y docentes
- La Guardia Civil identifica a varios conductores que realizaban maniobras peligrosas en el polígono industrial de Marratxí
- Jaume Llabrés y Aina Pascual, investigadores y comisarios del convento de las Caputxines: 'Con la cesión de Montesión hemos acabado de matar el centro histórico de Palma