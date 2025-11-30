OFERTA SÚPER BLACK FRIDAY
Marina Fullana Colom
- El Ayuntamiento de Palma suspende todas las actividades en la Plaza de Toros
- Gabriel Escarrer, nieto del fundador de Melià, anuncia el lanzamiento de una red social exclusiva para personas con altas capacidades
- Inauguran el mercadillo de Navidad de sa Feixina
- El coche oficial de Prohens, que fue siniestro total, costó 45.000 euros en 2019
- Muere un ciclista de 83 años al ser arrollado por una furgoneta en Mallorca
- «No será solo Vox, la realidad acabará con el catalán, que se pierde en el uso cotidiano»
- Nace Per Mallorca: una coalición que desafía el eje izquierda-derecha y sitúa 'los intereses de Mallorca en el centro
- Don Telas cumple 40 años de distribución textil: 'Tuvimos el olfato de saber como iba a evolucionar el sector para adaptarnos