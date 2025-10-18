Doña Juana Amengual Santandreu
DM
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya se sabe el lugar en el que actuará Alejandro Sanz en Mallorca y el día en que se pondrán las entradas a la venta
- Bar Rita, 15 años de resistencia en Canamunt: “Inmobiliarias me han ofrecido dinero para informar de pisos que se vacían y les he echado con mi forma de dar los buenos días”
- Un individuo muy violento amenaza a su familia y se enfrenta a policías en Inca por segunda vez en una semana
- Un concejal de Palma estaciona el coche oficial en un aparcamiento de discapacitados
- Nuevas áreas para autocaravanas en Mallorca: por qué Son Serra es tan popular entre los campistas… y Muro no
- Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango y consideran a su hijo sospechoso
- Ordenan la demolición de una construcción en la que se almacenan residuos del puerto del Molinar
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095