Jordi Cerdó Seguí
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La dana Alice pone en alerta narnaja a Mallorca: estos son los municipios más afectados
- Ordenan la retirada de cuatro autocaravanas usadas en Mallorca como viviendas en suelo rústico
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- Un fuerte aguacero provoca graves inundaciones en Porto Cristo
- Cierran en Valldemossa un tramo del camí de la Coma des Cairats, una de las excursiones más populares de la Serra de Tramuntana
- Asesinan a tiros en México a Fede Dorcaz, el cantante y modelo que vivió en Mallorca
- El regreso del Bar Sion: lo de siempre, como nunca
- Inquietud entre los usuarios de la EMT de Palma al desaparecer su saldo con la nueva Tarjeta Única