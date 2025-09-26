Miquel Munar Linares
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tras el hundimiento del hotel Vell Marí de Kikín March hay 'una pésima gestión
- La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
- Dimite el máximo responsable de los funcionarios del Govern por sus roces con la nueva consellera Cabrer
- Fernando Tejero: 'Mi personaje en 'La que se avecina' ya había contado lo que tenía que contar, y ahora necesito algo distinto
- El sacerdote del oratorio de Porreres denuncia a otro religioso por amenazas
- Fira del Variat en Palma, historia y preparativos de los ocho restaurantes que participarán: “Nosotros serviremos pica-pica, callos, pilotes, frit y ensaladilla”
- El Govern permitirá 35 nuevas farmacias en los municipios de Mallorca: estos son los pueblos con las nuevas licencias
- La OCU desvela dónde ahorrarse cientos de euros si haces la compra en Mallorca: mapa de los supermercados más baratos