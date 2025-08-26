Marilena Jover Casasnovas
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- Los restaurantes enfocados a los residentes sortean la caída del consumo en las zonas turísticas: 'Nuestros clientes son los mallorquines
- El 'boom' del 'fitness' en Palma: de machacarse en megagimnasios 'low cost' a entrenar con precisión en centros de barrio
- Pep Cañellas: «Al principio teníamos que comprar todos los hoteles, nadie se fiaba de nosotros como gestores»
- Sesión de entreno con Cristiano y Georgina en Mallorca
- Lo nunca visto en 'Pasapalabra': Roberto Leal no pudo contener su felicidad
- El bofetón del ‘municipal’ o el vecino que no entendía qué era un cheque: un funcionario del Ayuntamiento de Santa Margalida recopila las anécdotas que no se ven
- Encuentran los efectos personales de Matilde, la vecina de Palma desaparecida en Indonesia, en el basurero de su hotel