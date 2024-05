Déu ens guardi dels il·luminats

Jo no vaig néixer a Mallorca. Sóc de Castellà i Lleó, però ja fa una trentena d’anys que vaig fixar la meva residència en aquesta illa. Sóc el que aquí en diuen una forastera, terme que pot ser utilitzat com a insult o com a afectuós segons el context i, sobretot, l’entonació. Vaig venir a aquesta illa perquè em resultava molt atractiva amb un bon nivell de vida a la que acompanyava una no menys bona qualitat de vida. Però tot s’ha estroncat en els darrera anys: ni el nivell de vida és el de fa trenta anys ni molt menys ho és la qualitat de vida. El turisme, teòrica font de riquesa, ens ha ofegat. No pots anar on vols, ni quan vols i com més turistes venen, més pobres som. Però vet aquí que, a sobre, ens han sortit els il·luminats de VOX i amb els llumets que els caracteritza surt la seva portaveu afirmant, després de tenir una epifania, que: «Los mallorquines no podemos pretender ir en julio y agosto a la playa como hace años». Per què no? No hi tenim dret? Aleshores qui ho pot fer, únicament els turistes? Ja sabem que a aquesta illa tots som beneits manco els de VOX, però el més preocupant és que hi ha persones que els voten, gent que, com a residents, tampoc poden tenir la barra de poder anar a la platja que volen ni quan volen. Només per això ja hi ha una bona raó per replantejar-se el vot. Malauradament no tots els il·luminats són a l’extrema dreta. A l’altra banda hi ha el permanentment indignat senyor Negueruela que, després d’haver governat vuit anys i haver estat el conseller de quasi tot, ens enfloca: «Nosotros haríamos más ahora si gobernásemos». Per no parlar del senyor Apesteguia que, a hores d’ara, ens diu que l’esquerra ha de fer una «profunda autocrítica» per algunes mesures que es varen prendre quan ells governaven. Estam ben arreglats. Mentre els il·luminats dictin el rumb d’aquesta illa, el futur se’ns planteja ben negre.