Conversión milagrosa

Siempre me han parecido sospechosas las conversiones repentinas, es decir aquellas en las que de golpe alguien cambia de opinión y resulta que, de un momento a otro, pasa a defender lo que ayer le parecía deleznable o rechazable y viceversa. No digo que no sean posibles porque en la esencia del ser humano está su capacidad para rectificar y cambiar de opinión, sólo digo que hay que ponerlas un poco en cuarentena.

Hay conversiones que podríamos calificar de milagrosas y una de las más conocidas es la que nos cuenta la Biblia referida al enemigo acérrimo de los primeros cristianos llamado Saulo de Tarso quien de camino a Damasco cae de su caballo cegado por una luz y una voz muy potentes. De golpe pasa a convertirse en un gran defensor y difusor de las enseñanzas de Jesucristo hasta llegar a ser uno de los pilares del cristianismo, el apóstol San Pablo.

No es mi intención comparar la milagrosa conversión de Saulo de Tarso con la reciente conversión del Govern Balear, con la Sra. Prohens a la cabeza, que han pasado de tachar de turismofóbicos a todos los que hablaban de la necesidad de reconducir esta industria que se está convirtiendo en algo asfixiante y tóxico para los residentes de estas islas a ponerse al frente de los que reclaman medidas urgentes contra los perjuicios producidos por los excesos de esta actividad: falta de viviendas, masificación de carreteras y espacios naturales etc. Tan sólo digo que me resulta poco creíble.

Porque también se dice en la Biblia, ya que antes la he mencionado, que «por sus frutos los conoceréis». Quiere decir que no nos fiemos de las buenas palabras y que, para conocer las verdaderas intenciones de alguien, es mejor que nos fijemos en sus obras porque es ahí donde reside la esencia de su forma de ser.

Y lo cierto es que hasta la fecha las obras de los actuales miembros del Govern Balear no son de lo más convincentes para creer en esta repentina conversión. Durante las últimas legislaturas, que es cuando más ha crecido el alquiler vacacional, siempre se han opuesto radicalmente a cualquier medida que significara establecer algún tipo de control o freno a esta actividad.

Legalizar casas ilegales en suelo rústico o no ser partidarios de declarar zonas tensionadas los municipios de las islas para así poder reducir los precios de los alquileres de las viviendas, a pesar de cumplir con creces con todos los requisitos que prevé la ley para su declaración.

Tampoco ayuda en nada la declaración de la consellera de Vivienda Sra. Vidal que afirma que es muy difícil luchar contra el alquiler ilegal de viviendas cuando todos sabemos lo fácil que es acceder a los portales en las que éstas se anuncian y comprobar si cumplen la ley. Se trata más bien de falta de voluntad política para hacerlo.

Porque lo cierto es que también hay otras conversiones que podríamos llamar tácticas como la que lleva a cabo el príncipe D. Fabrizio de Salina en la obra El Gatopardo de Tomasi de Lampedusa: «cambiarlo todo para que nada cambie». No sé por qué, pero me temo que en el caso que nos ocupa, estamos más bien ante este segundo tipo de conversión. Ojalá que me equivoque porque nos jugamos mucho, tanto como nuestro futuro.