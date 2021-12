El suplemento Manjaria de gastronomía cumple 12 años, ¿Qué ha cambiado en el sector y en la sociedad para que una publicación sobre gastronomía siga sumando años?

Yo creo que la sociedad ahora es consciente de la importancia de la alimentación. Veo en los jóvenes un interés por cuidarse, por saber de dónde vienen los alimentos y el coste incluso que supone para el planeta. Gracias también al trabajo de muchas cocineras y cocineros, la gastronomía es valorada como cultura y antes eso no pasaba. Por lo tanto, lo que ha cambiado es el prisma por el que se mira a la cocina; es una materia de interés y también una profesión.

Recoge uno de los premios Manjaria, una publicación que se centra en la gastronomía y los vinos del Mediterráneo, ¿Cuál cree que es el estado de salud de nuestra cocina y de nuestro producto?

Como decía, creo que cada vez la educación se centra más en enseñar el origen de nuestros alimentos. Lo que hay detrás de cada receta, qué productos se utilizan en cada plato. Por lo que decía con anterioridad, creo que existe una clara intención por cuidar nuestro entorno. Creo también que hay una voluntad por parte de la sociedad de respetar lo que comemos e intentar comprar al pequeño productor aunque sea más caro que hacerlo en una multinacional. La calidad está en el punto de mira.

El producto local y la tradición mediterránea han sido siempre sus aliados, ¿Imagina una cocina con su firma sin contar con estos dos elementos?

Absolutamente imposible, es que directamente no sabría qué cocinar. Mi manera de entender la cocina es el territorio, el escuchar a mis payeses, a las estaciones. Además, es mi manera de respetar los ingredientes, entendiendo cuándo y cómo cada elemento que cocino está en su mejor momento.

Usted es la única cocinera de las islas con Estrella Michelin, ¿Todavía queda mucho por hacer en igualdad en el sector de la restauración?

Bueno, queda mucho por evolucionar pero creo que gracias al esfuerzo de muchas personas la restauración es igualdad y es profesionalidad, con independencia del género.

El grupo DCastro, que lidera junto a su hermano Dani, cuenta con varios restaurantes –uno de ellos en Alemania- y el catering. ¿Tienen nuevos planes en el horizonte?

La verdad es que en estos momentos estamos trabajando para una posible colaboración pero que aún no he podido confirmar por una serie de compromisos. De momento todos los negocios funcionan, Andana (Palma) y 20º Restobar (Düsseldorf), son los dos que están abiertos durante todo el año.

Abrió su primer restaurante en Palma en 2020, durante el primer verano de la pandemia ¿Cómo fue la experiencia?

Andana efectivamente es el último proyecto de Grupo DCastro (grupo familiar). Es mi cocina de siempre pero adecuada a las circunstancias. Es el Mediterráneo y es Mallorca. El precio medio del cubierto es de unos 25 euros, producto fresco del huerto (ubicado en Sa Pobla) y un concepto que subraya la importancia de la cocina local para viajar y llegar más lejos. El nombre del restaurante, Andana, viene de Andén (ya que es la antigua estación de tren que unía Ciutat con Inca) y también es un término que se usaba para referirse a una parcela en el huerto. En el momento de la apertura, justo después del confinamiento, supuso un edificio ideal para seguir compartiendo gastronomía insular, un edificio ideal para adecuarse a las normativa provocadas por el Covid. La sala es un espacio muy amplio, con altos techos altos, la cocina abierta (el cliente puede verlo todo en todo momento) y también disponemos de una gran terraza. Es tal vez una revisión de mi cocina, más divertida y más informal. Por cierto, no podéis perderos las verduras al kamado, las legumbres en paella o probar alguna de nuestras ensaladas. Por todo ello está siendo una experiencia alucinante. Poder tener a todo el equipo conmigo durante todo el año, es algo único que en los otros negocios no había podido mantener debido a que solo están abiertos en temporada. Ahora mismo, me siento muy feliz, junto a mi familia, el equipo y disfrutando al máximo de mi tiempo.

Su nombre está en la lista de los cien chefs emergentes del mundo y entre los cinco chefs del momento en España, ¿Qué hay detrás de estos reconocimientos?

Siempre es una alegría, para el equipo, para mi familia…Estoy muy agradecida. En cualquier caso, lo importante para mí es el día a día, el hacer las cosas bien a diario.