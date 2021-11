Com s’adaptarà el nou pressupost municipal de 2022 a la nova situació de postpandèmia?

Una vegada que la part més severa de la Pandèmia està superada la situació i la posició de l’Ajuntament és de rellançament de l’economia municipal i la prioritat són les inversions i moure tot el teixit econòmic pobler. El pressupost manté la part social com a prioritària i també torna a la normalitat amb totes aquelles partides que no es podien dur a terme a causa de la situació sanitària. l el missatge és normalitat i rellançament de tot.

Durant la pandèmia vàreu suprimir les taxes d’ocupació de la via pública. Quina serà la situació l’any vinent?

A partir del dia 1 de gener tornen a la normalitat totes les taxes però allò que fa referència a la ocupació extra de via pública per part de bars, cafeteries i comerços de moment ho deixarem com està fins que la pandèmia i l’economia sigui al manco la de 2019.

Quin és el projecte més important que destacaria del consistori pel 2022?

El nou contracte de recollida de fems. Després de 12 anys el licitarem aquestes setmanes vinents. Allò destacable és l’aplicació del porta a porta que evidentment possarà a sa Pobla cap al futur i la sostenibilitat.

Durant la pandèmia es varen augmentar les ajudes socials. Es mantindran o augmentaran?

És mantindran o augmentaran al màxim nivell de possibilitats econòmiques com fins ara, és important no deixar ningú a darrera. El departament de Serveis Socials és prioritari per aquest Ajuntament.

Des d’un punt de vista econòmic, quines seran les mesures més destacades per reactivar l’economia?.

Tenint en compte que l’economia poblera és la que és el més destacable és la gestió dels fons que puguin arribar de totes les administracions supramunicipals i europees. També aplicar el document de Resilència que vàrem firmar el qual prioritza les compres i les inversions als comerços i empreses pobleres.

En matèria de mobilitat, quines solucions es contemplen a sa Pobla?

Sobretot llevar pressió d’automòbils a tots els carrers del centre de Sa Pobla, adaptar el poble a la nova mobilitat, fomentar l’ús de la bicicleta i prioritzar l’ús dels vehícles elèctrics amb la instal·lació de més punts de recàrrega.

La millora de les infraestructures és altre dels objectius de l’Ajuntament. Quins projectes teniu previstos?

Posar els comptadors digitals a tots els nuclis urbans la qual cosa facilitarà la lectura i sobretot la detecció de fugues que és igual a gestionar l’aigua de manera eficient. També diverses inversions en canvis de xarxes de clavegueram i asfalt de carrers i camins.

Quin serà el seu principal objectiu en gestió municipal pel 2022?

Pràcticament tot allò que he contestat a la pregunta primera, ara més que mai rellançament i modernització de Sa Pobla.