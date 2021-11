La tradicional mostra de comerç de la fira de fires es consolida a aquesta nova edició amb la participació de més de quaranta empreses de tots els sectors econòmics que hi seran presents.

Després de l’execució de les obres de remodelació de la plaça Mallorca, aquest lloc torna a ser el centre d’una mostra que se celebra des de fa quinze anys. Per l’Associació de Comerciants i Restauradors d’Inca, organitzadora d’aquesta mostra empresarial juntament amb l’Ajuntament d’Inca, tornar a la plaça Mallorca «és un fet molt important», ja que ara l’espai és més ampli i confortable.

Enguany tots els expositors ocuparan la part de dalt i baix de la plaça per tal que càpiguen tots amb més distància, evitar aglomeracions en punts concrets i d’aquesta manera poder complir amb les mesures de seguretat sanitàries.«És un orgull per l’associació que la nostra mostra hi sigui el primer acte gros que es durà a terme a aquesta plaça», afirma el president d’aquesta entitat, Pep Nicolau.

A aquesta trobada hi hauran empreses de tots els sectors, entre d’altres, alimentació, segurs, immobiliàries, concessionàries, tecnologies i mitjans de comunicació.

Des del principi de la convocatòria, es produïren moltes sol·licituds per participar en aquesta mostra. Pep Nicolau explica el motiu: «La gent té moltes ganes de sortir al carrer i l’empresari vol mostrar el seu producte. Per això, malgrat la pandèmia, Inca hi serà la capital de Mallorca. Tornarà a ser la ‘Fira de Fires’».

De fet, està prevista la participació d’entre 30.000 i 40.000 persones. En total són nou kilòmetres d’exposicions i llocs per gaudir de tots els productes i possibilitats que ofereix la ciutat del Raiguer.

A més, a aquesta nova edició a l’avinguda Reis Catòlics hi haurà una trobada d’activitats pels infants durant tot el dia com ludoteca, pinta cares amb monitors que vigilaran que es compleixen totes les mesures de seguretat sanitària. Nicolau destaca el suport que ha rebut l’organització per part del consistori.

A la mostra de comerç s’afegeix el tradicional mercat pagès amb la participació de 160 expositors. En aquesta ocasió, amb una decoració pagesa especial.