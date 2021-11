El reformat Teatre Principal d’Inca ja és una realitat. L’Ajuntament va inaugurar el recinte el passat 14 de novembre, justament el dia que va celebrar el seu 107è aniversari. A més, els inquers i els visitants tendran l’oportunitat de fer una visita guiada.

Amb la intenció de millorar els espectacles, l’Ajuntament ha ampliat els espais escènics i comptarà amb un equip més modern. El projecte s’ha duit a terme en els darrers quinze anys, i ha suposat una inversió aproximada de 6 milions d’euros, dels quals el 50% són provinents dels fons europeus Feder. Les reformes s’han realitzat a l’edifici centenari amb 600 butaques, a més s’hi ha afegit un espai nou d’uns mil metres quadrats, i s’ha duit a terme la construcció d’una nova sala amb 150 places. Així que, uns dies abans de l’arribada de la gran fira de Mallorca, Inca tornà a obrir les portes de l’edifici.

A més, coincidint amb el Dijous Bo, s’hi ha posat en marxa la seva programació aprovada per la Fundació Teatre Principal, integrada per l’Ajuntament, el Consell i el Govern. Compta amb monòlegs, concerts, teatre, una gala lírica i la tornada del cinema a la capital del Raiguer.

Però aquesta no és l’única novetat de la reobertura del Teatre inquer. El dia 14 de novembre començaren les visites guiades a l’edifici oferides per l’Ajuntament. Es poden dur a terme amb grups de 30 persones com a màxim, i duraran, aproximadament, entre 30 i 45 minuts. Cada dia es realitzaran tres visites. El 14 i 15 de novembre ja hi va haver gent que va poder gaudir d’aquesta experiència. Aquest mes continuen les visites guiades els dies 20, 21, 27 i 28 pel matí i 22 i 29 per l’horabaixa.

Reservant una visita guiada es podran veure aquells detalls petits, la qualitat del so, les llums i focus. A més, el recorregut inclou la visió de l’escenari des de tots els punts de vista possibles.

Una activitat gratuïta

Durant la visita els participants hi seran acompanyats d’instructors perquè puguin explicar totes les qüestions que es tenguin sobre el teatre, per mostrar els espais i detalls més importants, que potser un tot sol no podria apreciar. Qualsevol pot gaudir d’aquesta experiència ja que és totalment gratuïta.