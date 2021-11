Tocar la fibra sensible, donar-li una volta i trobar una idea que sorprengui i agradi. Això és el que han aconseguit els creatius de Neo Agencia, guanyadors del concurs de cartells d’aquesta edició del Dijous Bo.

Des dels aparadors o les pàgines dels diaris, un ca llebrer molt elegant convida a gaudir de la fira de fires. La capital del Raiguer torna a celebrar el Dijous Bo després de l’aturada forçada per la pandèmia i per fer-ho valora un símbol, el ca llebrer blanc del seu escut.

José Antonio Vidal, gerent de Neo Agencia i artífex del cartell, tenia clar que el disseny que presentaria havia de fer referència a la pandèmia i el temps que havíem passat confinats: «Damunt aquesta idea va sorgir el lema «Inca torna a passejar» i això ens va fer pensar amb qui és el que més estimam i treim a passejar». Sembla evident que el ca havia de ser el protagonista d’aquest cartell: el ca llebrer, símbol de la ciutat i figura central del seu escut.

Vidal apunta que volien que el disseny fos per a tots els públics: «Vàrem pensar que agradaria i el disseny va molt amb la nostra línia». La composició, segons diu Vidal, és la d’una portada de revista i recorda a les mítiques que anuncien el personatge de l’any. El ca, vestit amb americana, però amb una camiseta a sota, vesteix de forma elegant però amb un punt modern. «Molta gent ens demana com és que el ca va tan mudat i això és per què als inquers ens agrada anar arreglats i estrenar roba el dia del Dijous Bo».

Tocar la fibra, cercar les arrels, donar-li una volta més per sorprendre. Per tot això has de conèixer la festa, «estar involucrat per poder transmetre el sentiment». Tal vegada per què és inquer, Vidal ha sabut captar aquesta emoció sense haver d’esforçar-se afegint-hi, a més a més, l’impacte de la imatge, el no passar desapercebut. De fet, no és la primera vegada que troba la fórmula ja la seva agència ha guanyat el concurs en quatre ocasions: «Les propostes es presenten en un sobre tancat. Enguany en el jurat hi ha hagut unanimitat», diu Vidal. El projecte de Neo va quedar per davant d’altres 20 dissenys que es presentaren enguany. Al carrer, sembla que també hi ha hagut quòrum:«Hem al·lucinat. Hem tengut molt bona acollida amb un disseny d’avantguarda», emfatitza.

Quant a la producció del disseny, tal com explica Vidal, el més important és arribar a tenir una bona idea. Després, només caldrà executar-la. «Vaig començar a pensar qui podria tenir un ca llebrer blanc per fer les fotos del cartell, quan un dia vaig topar amb un veïnat que en passejava un». Toni Morell i el seu ca Django han estat els encarregats de donar vida a aquest personatge. «Resulta que Toni, el propietari del ca, també és model». Així que ell és qui ha posat per donar-li cos a la cara de Django. Les fotografies de Víctor Prieto i la composició final de Vidal, feren la resta amb un disseny que ha aconseguit reflectir el sentiment de la festa del Dijous Bo. «Com a inquer és un orgull que el meu cartell hagi estat triat i que pugui ajudar al poble a recuperar la festa», afirma Vidal.

Més enllà d’aquest cartell, Vidal creu que la figura del ca d’Inca hauria de ser aprofitada com un element potent de màrqueting:«La veritat és que ho vàrem comentar amb l’Ajuntament, li hem de donar potència a aquesta figura, tenir una estàtua a Inca on la gent es faci fotos per pujar a Instagram», opina el dissenyador. «A Inca ja fa molts d’anys que no hi ha pell i aquest podria ser ara el nostre símbol», argumenta.