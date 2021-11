Aquest Dijous Bo serà el primer després d’una aturada per la Covid-19, com ho esteu vivint?

La pandèmia de la COVID-19 ens ha capgirat el nostre dia a dia i ens ha colpejat amb una duresa que avui dia encara estam digerint. Després d’un 2020 sense Dijous Bo, enguany estam vivint aquestes dates amb especial il·lusió i moltes ganes.

Gràcies a la implicació i responsabilitat de tots i totes hem anat fent passes per recuperar la normalitat i reiniciar la nostra ciutat. Aquest sacrifici personal és el que ha fet possible que hàgem pogut tornar a celebrar les Fires d’Inca i ara estem celebrant la gran Fira de Mallorca.

L’empresari inquer Tomeu Martorell serà l’encarregat de pronunciar el pregó del Dijous Bo, quin significat té que sigui ell qui pronuncii el pregó?

En Tomeu Martorell representa a la perfecció l’esperit emprenedor del qual han fet gala moltes generacions d’inquers i l’empenta que tots el que hem nascut a la capital del Raiguer tenim al nostre ADN. A més a més, des de l’Associació de Comerciats i Restauradors d’Inca ha realitzat sempre una gran tasca per dinamitzar el comerç local i de proximitat de la nostra ciutat.

Quina participació d’empreses i de ciutadans esperen a aquest Dijous Bo pospandèmia?

La resposta d’associacions, entitats, empreses i totes aquelles persones que any rere any participen de les Fires ha estat immillorable. Enguany, més que mai, hem tingut una gran acollida. Tots i totes han contribuït enormement amb moltes ganes, idees i propostes per poder definir un programa atractiu per a gent de totes les edats.

Així doncs, vull aprofitar l’ocasió per agrair la feina feta per totes les àrees de l’Ajuntament, juntament amb empreses, veïnats, institucions i altres col·lectius, per poder tirar endavant i definir el programa de les Fires i els Dijous Bo. Tots plegats han fet un important esforç per plantejar activitats i esdeveniments atractius per a tothom, gran i petit.

Després de no poder realitzar les fires d’Inca i el Dijous per la pandèmia el passat any, què creu que significa pel poble poder tornar a celebrar-les?

La gran Fira de Mallorca és una fita cabdal dins el calendari inquer, que tots tenim assenyalada en vermell. El Dijous Bo és més que un dia, és un sentiment que ens omple de satisfacció i ens fa treure pit. Aquesta crisi ens ha fet recuperar l’empenta que sempre ens ha caracteritzat a tots els inquers i les inqueres i, gràcies a això, aviat hem pogut reiniciar Inca i recuperar el dinamisme i la vitalitat de la capital del Raiguer.

De quina manera ajuda l’Ajuntament d’Inca a aquells col·lectius afectats per la COVID-19?

Davant l’adversitat que ha sorgit amb aquesta crisi sanitària i econòmica, des de l’Ajuntament estam tenint la capacitat de poder gestionar els recursos públics per tal d’ajudar als més necessitats, reactivar l’economia inquera i reiniciar l’activitat a la nostra ciutat. En el marc del pla «Reiniciam Inca» hem posat en marxa tot un seguit d’ajuts en l’àmbit social, en l’àmbit fiscal i d’impuls a l’economia que estan resultant essencials per revertir la situació i retornar a la nova normalitat.

Considera que aquesta fira permetrà millorar l’economia del poble d’Inca?

Si, efectivament. Amb la celebració de les Fires i el Dijous Bo hem donat una passa definitiva per contribuir a reiniciar la nostra ciutat i recuperar el dinamisme i l’activitat d’Inca. Durant aquest més, i especialment durant del Dijous Bo, milers de persones s’acosten a la capital del Raiguer i compren als comerços de proximitat o prenen alguna cosa als nostres bars i cafeteries, contribuint així a recuperar la nostra economia.

Amb quin pla de mesures per reduir l’impacte de la pandèmia compta Inca?

L’Ajuntament d’Inca ha gestionat aproximadament 1,5 milions d’euros en ajudes directes per reactivar l’economia del municipi i ajudar a pal·liar els efectes provocats per la COVID-19, especialment entre restauradors, comerciants, autònoms i petits empresaris. De fet, el passat plenari de setembre vàrem aprovar 5 noves línies d’ajudes per valor de gairebé 700.000 euros, entre elles uns bons de descompte que es podran fer efectius en qualsevol establiment o empresa de serveis afectada per la crisi del coronavirus. En concret, aquest mes de novembre ja s’han posat en marxa 4 d’aquestes convocatòries de subvencions amb la finalitat d’ajudar a reactivar el teixit productiu i econòmic del municipi, per tal de garantir la recuperació de la nostra economia.

Vol enviar algun missatge als ciutadans?

De part de totes les persones que conformam l’ajuntament d’Inca, us convidam a tornar a sortir a passejar, fer poble i gaudir del Dijous Bo amb molt de seny i responsabilitat. El Dijous Bo sou vosaltres, cada una de les persones que participau dels actes que se celebren durant la gran fira de Mallorca.

Enguany, més que mai, la ciutadania inquera ha de ser capaç de mostrar tot allò més bo de nosaltres, de les nostres empreses, dels nostres comerços, dels nostres restaurants, de la nostra pagesia… En definitiva, tot allò millor que pot oferir Inca i convertir, una vegada més, el Dijous Bo en una fira admirada arreu de les Illes Balears.

Podeu consultar tot el programa complet d’activitats a: www.dijousbo.es