Calum Laming se incorporó a Vueling en enero del año 2017 como Chief Customer Officer tras más de 20 años de experiencia en el sector del transporte aéreo. Licenciado en Modern & Medieval Languages por la Universidad de Cambridge, también realizó un Máster en Air Transport Management en la Universidad de Cranfield. Calum, de nacionalidad irlandesa, es también miembro del Comité de Dirección de la compañía. Ha ocupado los cargos de Head of Guest Experience y Vice President Customer Experience en la aerolínea Eithad Airways y el de General Manager Customer Experience en Air New Zealand. Sus inicios en el sector fueron en la aerolínea británica Go Fly Limited y en Virgin Airways. Recientemente ha participado en el Foro Turismo Plus organizado por Diario de Mallorca.

¿Cuándo prevén recuperar el volumen pre-pandemia?

Instituciones como IATA, EUROCONTROL o nuestro propio Grupo establecen la recuperación del sector aéreo no antes del 2024. Este tercer trimestre, en Vueling hemos sido capaces de mantener la senda de la mejora constante, especialmente en el mercado doméstico español en el que contamos una cuota de mercado del 46%, incorporando hasta 42 nuevas rutas nacionales e internacionales. Además, hemos visto como la Comisión Europea otorgaba a Vueling los 18 slots de Air France en París Orly lo que nos ofrece una posición de liderazgo en el aeropuerto francés después del Grupo Air France y sus operadores, y nos permite abrir 32 nuevas rutas desde el aeropuerto de París Orly, incluidos nuevos aeropuertos para Vueling.

¿Cómo afronta Vueling el invierno con la menor demanda respecto a años anteriores?

En Vueling no bajamos la guardia y seguimos explorando cualquier oportunidad. Somos optimistas. Estamos viendo una leve recuperación de la demanda de viajes de negocios y la extensión hasta marzo de 2022 de los ERTE de fuerza mayor ayudarán a la flexibilidad necesaria para afrontar el invierno y entender cómo queda la demanda en un mundo post-pandemia. Debemos actuar con precaución en un momento todavía de incertidumbre.

¿A qué se debe el Premio a la Mejor Aerolínea de Bajo Coste de Europa de Skytrax World Airline Awards?

Es el reconocimiento a muchos años de trabajo de todos y cada uno de los empleados de Vueling. Desde el 2017 llevamos más de 70M€ invertidos en mejoras. En plena pandemia hemos trabajado duro para ser la primera low cost del mundo en implementar el IATA Travel Pass y así facilitar el proceso de viajar en este entorno. Y seguiremos así. Es especialmente alentador saber que cubre el período 2019-2021, con el 88% de los votos emitidos antes de la pandemia. Estamos realmente orgullosos de haber ganado este premio por primera vez, directamente como resultado de los votos de nuestros clientes.

¿Una mayor digitalización del servicio al cliente significa una menor atención personalizada?

Vueling se apoya en la digitalización y en la innovación precisamente para mejorar el servicio y la atención al cliente, fomentando una comunicación mucho más fluida y actualizada con los clientes. El proceso de digitalización viene a reforzar la operativa en la que el cliente está implicado. Queremos que pueda gestionar con mayor autonomía y flexibilidad sus vuelos o reservas con un servicio muy fácil y con una comunicación fluida con ellos. La digitalización justamente permite contar con un servicio mucho más personalizado y adecuado a cada persona y a sus necesidades. Con la digitalización queremos dotar a los clientes de un mayor nivel de auto-gestión y un mayor flujo de información claro y consistente.

Siempre hemos estado a la vanguardia de la innovación y las soluciones digitales. Esto también se ha demostrado durante la pandemia. Para facilitar los viajes de nuestros clientes, fuimos la primera aerolínea de bajo coste del mundo en lanzar el IATA Travel Pass en abril de 2021, ahora disponible en 26 rutas. También desarrollamos nuestra propia solución, ahora disponible en 87 rutas internacionales y en crecimiento, que permite a los clientes cargar su documentación antes de registrarse online. Luego, el proceso de verificación garantiza que el cliente tenga toda la documentación necesaria, lo que agiliza su tiempo en el aeropuerto.

¿Qué soluciones están implementando ya en materia de sostenibilidad?

Primero de todo quiero indicar que nuestro compromiso de sostenibilidad es total y en ello ponemos el máximo de nuestros esfuerzos. Formamos parte de IAG que ha sido el primer Grupo de aerolíneas del mundo en comprometerse en octubre del 2019 a lograr cero emisiones de carbono para el año 2050 a través de su programa Flight Path Net Zero, que Vueling también suscribe. Hace unos meses, IAG se comprometió en la utilización del 10% de combustible sostenible de nueva generación en el 2030.

Y en concreto en Vueling, contamos con la tercera flota más joven de Europa y por lo tanto, de las menos contaminantes y hemos realizado pequeñas y constantes mejoras para el control de las emisiones de C02 como la incorporación a la flota de la familia NEO de A320; los sharlets que aumentan la aerodinámica del avión o la eliminación de peso a través de elementos más ligeros o la digitalización de los 75kgs de la documentación en cabina que lleva a un ahorro aproximado de 2.000 toneladas de emisiones de CO2 al año. La sostenibilidad es también una de las iniciativas clave que forman parte de Vueling Transform, nuestro plan para llevarnos al futuro.

¿Cómo van a hacer para usar combustible menos contaminante?

La tecnología de nuestros aviones ya permitiría operar con fueles sostenibles (SAF). Estamos trabajando de la mano de diferentes empresas productoras para encontrar la mejor solución a precios competitivos para los clientes. Creemos que este es un reto al que los Gobiernos deben dotar también de las suficientes inversiones que aceleren el proceso.

Y en términos de residuos, ¿qué iniciativas han llevado a cabo?

En 2020 eliminamos el 100% de los productos de plástico de un solo uso del servicio de catering a bordo de los aviones y los sustituimos por otros elaborados con materiales sostenibles, como madera o papel reciclado. Y seguimos explorando todas las líneas de mejora en línea a producir menos residuos o incorporarlos en la economía digital.

¿Llevan a cabo proyectos de Responsabilidad Social con alguna organización?

En Vueling trabajamos en dos pilares esenciales los niños y las mujeres. En ese aspecto, este año hemos cerrado un acuerdo con el Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca por el que se ha conseguido adquirir un laboratorio de análisis para la investigación de enfermedades infantiles en Baleares. Nuestra aportación ha sido crítica para conseguir una herramienta que llevaba más de diez años parada por falta de presupuesto.