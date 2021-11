Sovint, llegim o escoltam en diferents mitjans, tertúlies o reunions quan tornarà la demanda turística a l’antiga normalitat i quin serà el comportament dels seus diferents segments en el trànsit cap a la plena activitat. Es parla de si hi haurà una nova normalitat, fins i tot algunes veus han vaticinat que la pandèmia suposarà l’ocàs del turisme de masses. No acab d’entendre bé aquests vaticinis. Pens que es corresponen més amb un desig que una precisa visió de la realitat. Potser estan oblidant que vivim en un món massificat.

La demanda es recuperarà en la mateixa proporció i rapidesa en què es perdi el temor a la pandèmia, i la mobilitat entre països torni a ser efectiva sense cap mena de restriccions. Superades les barreres del temor i les restriccions, la demanda turística tornarà amb tota la seva força, i fins i tot superarà a la vella normalitat. La meva convicció es fonamenta en el fet que la ciutadania de les societats avançades necessita escapar de la seva quotidianitat per a gaudir moments d’oci i per això res millor que unes breus escapades o unes bones vacances.

La demanda serà vella i nova a la mateixa vegada i el seu retorn serà més fort que mai

Tot i això, cal subratllar que els diversos segments de la demanda no es recuperaran amb la mateixa simultaneïtat. El vacacional serà el més ràpid a refer-se per la raó abans apuntada. El de negocis tardarà una mica més a causa de la delicada situació econòmica del món de les empreses; així que aquestes aconsegueixin nivells de bonança i rendibilitat, els viatges de negoci tornaran amb la mateixa regularitat malgrat teletreballs i plataformes tecnològiques de contacte perquè les trobades presencials sempre seran més eficients que les virtuals. El de congressos, reunions i similars s’està recuperant a un bon ritme començant per esdeveniments on es prioritzaran els espais amples i oberts. El de creuers, més que un problema de demanda, afrontarà un problema d’atracada pel límit de la capacitat de càrrega d’algunes ciutats. El turisme urbà ja és aquí segons proclamen nombroses capitals. El d’esports i aventura s’estan reprenent amb el mateix ímpetu d’abans. El del teletreball, tan en voga en l’actualitat, està per veure quina serà la seva evolució una vegada les empreses adquireixin la necessària salut financera. Per últim, el segment dels grans viatges dependrà de la confiança que els destins ofereixin en termes de població vacunada i protocols higiènics sanitaris relacionats amb el virus.

Pel que fa a un previsible calendari temporal de recuperació, tenc els meus dubtes que en el 2022 s’assoleixi el cent per cent dels nivells d’ingressos del 2019, això pens que vindrà el 2023 superant inclús els números d’abans de l’aparició del virus. Del que si estic segur, i no em cansaré de repetir-ho, és de la inevitabilitat de la demanda. No ens convé caure en l’error de formular futures pautes de la seva conducta a través dels seus comportaments conjunturals actuals provocats per l’impacte de la pandèmia. La demanda serà vella i nova a la mateixa vegada i el seu retorn serà més fort que mai. Ja el tenim just ací.