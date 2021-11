Conèixer l’illa a través dels esports és una opció que cada vegada guanya més seguidors. Mallorca ofereix totes les opcions per practicar l’esport amb les millors infraestructures i amb l’avantatge de gaudir d’una climatologia suau i estable durant tot l’any. El Consell de Mallorca promou el turisme esportiu amb diferents iniciatives.

Mallorca i la mar

El litoral mallorquí és un dels tresors més preats del Mediterrani. Les activitats nàutiques permeten gaudir des d’una perspectiva completament distinta els meravellosos paisatges de l’illa. Mallorca és, sens dubte, un dels llocs amb major oferta i prestigi internacional en termes nàutics.

Ports i clubs nàutics repartits per tot el litoral permeten fer la volta a l’illa amb totes les facilitats. Mallorca compta amb més de quaranta ports esportius i clubs nàutics en tota la costa, alguns ja famosos internacionalment com el luxós Port Portals, amb els imponents iots que té amarrats, les botigues exclusives amb les marques de luxe més internacionals, o els restaurants d’alta cuina i bars nocturns amb música. Altres ports no tan luxosos, però amb fama internacional i amb una oferta complementària de primera, són els emblemàtics ports d’Andratx, Pollença o Alcúdia, per citar-ne només uns quants dels més reconeguts i visitats de l’illa. A tot allò es pot afegir la pràctica de molts d’altres esports nàutics com la vela, el kitesurf o el kayak i el submarinisme.

Una destinació de golf

Mallorca s’ha consolidat com un destí turístic de golf de primer nivell. Amb més de vint camps, és possible trobar una àmplia oferta. El sur-oest, especialment la Costa de Calvià, ofereix una combinació de nuclis ben equipats i concentra la majoria de camps de l’illa. Destaquen Santa Ponça Golf, de Bendinat i Golf d’Andratx. En Palma trobam el camp més antic de l’illa, construït és el Son Vida Golf, que va ser inaugurat als anys seixanta. I en la mateixa dècada va obrir el Golf Son Servera, que conté una abundant mostra de la vegetació autòctona i permet combinar les vistes al mar i la muntanya. Quan deixam Palma cap a Valldemossa podem gaudir del Golf de Son Termens i direcció al sud, a la zona de Llucmajor, dels camps de Son Antem. Entre els nuclis turístics de Porto Colom i Vall d’Or, el camp de golf Vall d’Or disposa de magnífiques vistes al Mediterrani. A la zona nord, Alcanada Golf, sense oblidar els camps oberts recentment com el Golf Maioris, situat en un entorn privilegiat prop de la mar, el Golf Park Puntiró i Golf Son Gual.

Conèixer l’illa amb el senderisme

Aquells que gaudeixen de l’excursionisme a peu tenen a Mallorca la possibilitat d’efectuar rutes d’excepcional bellesa descobrint la vida tradicional de Mallorca, la naturalesa i el patrimoni etnològic. La zona preferida pels senderistes és la serra de Tramuntana.

Espais naturals protegits, com el parc de Llevant, disposen d’itineraris senyalitzats. Antics camins de pelegrinatge condueixen a monestirs i ermites. Les excursions permeten accedir a platges verges, com és el cas de la zona d’Artà o Manacor. A més, cal recordar que a Alcúdia es troba el primer parc de marxa nòrdica d’Espanya.

El cicloturisme per descobrir els millors racons

L’orografia variada, el clima mediterrani agradable i tota una infraestructura creada per satisfer la demanda del ciclista, fan que aquesta illa sigui considerada el paradís dels ciclistes.

Mallorca compta amb una extensa xarxa de carreteres de prop de 1.400 quilòmetres. Moltes hi són senyalitzades per la pràctica del cicloturisme. Com a instrument per millorar l’experiència ciclista, s’ha elaborat el Pla de Vies Ciclistes que classifica carreteres i camins en vies no recomanades, vies aptes i vies preferents, segons el grau de seguretat i trànsit. Les setze rutes proposades tenen una longitud total de 1.732 km i connecten els principals nuclis de població i punts d’interès de Mallorca, com són els pobles, els fars, les ermites i el gran sistema muntanyós que és la serra de Tramuntana. Aquestes rutes disposen d’una senyalització específica i es poden anar combinant segons l’interès de cada ciclista.