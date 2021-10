Els consellers Mir i Jordà impulsen la col·laboració entre els dos governs en àmbits com la conservació del litoral, la massificació dels espais naturals o la gestió de residus. El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i la consellera catalana d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, varen mantenir a Barcelona, una reunió bilateral per abordar punts d’agenda compartits en matèria ambiental.

Al conseller l’acompanyaren el director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas i el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó. Per part de la Generalitat, participaren a la cimera la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Antoni Ferran, el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela i el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire.

Els dos consellers destacaren que tant Catalunya com les Illes Balears enfronten, com a territoris mediterranis, reptes ambientals comuns especialment vinculats a la mitigació dels efectes de la crisi climàtica i la preservació del medi natural. Per aquests motius, els dos governs s’han emplaçat a desenvolupar una agenda comuna i intensificar la col·laboració bilateral.

Bones pràctiques ambientals

En el decurs de la cimera, la Generalitat i el Govern de les Illes Balears acordaren intercanviar bones pràctiques en matèria de conservació del litoral, economia blava, massificació d’espais naturals i gestió de residus.

Així mateix, abordaren la participació dels dos governs al MEDPAN, organització que reuneix administracions d’àmbit euromediterrani que gestionen àrees marines protegides. L’economia blava que impulsen cerca que tots els residus i fems siguin reintroduïts de nou al procés econòmic com a matèries primes d’altres productes. El seu objectiu és similar a l’economia circular.