Durante la pandemia el uso de las nuevas tecnologías ha sido imprescindible. ¿Cómo ha afectado esta situación a Innovation Strategies? ¿Las empresas les han reclamado más servicios?

Somos unos afortunados. Ya contábamos con la ventaja de ser una empresa que opera globalmente y que parte del equipo ya trabaja en remoto por lo que tanto tecnológica y culturalmente ya teníamos lo necesario para operar con total normalidad desde el inicio de la pandemia. Tras los primeros momentos de incertidumbre hemos podido no solo recuperar negocio, sino que también hemos adquirido nuevos clientes y líneas de trabajo convirtiéndose en nuestro mejor año en facturación.

Trabajan para empresas punteras y exigentes que requieren soluciones de rápida implementación, ¿Han notado un cambio en sus peticiones con esta crisis sociosanitaria que ha hecho más imprescindible el uso de la tecnología?

Sí. Las prioridades de nuestros clientes han cambiado, acelerando todas las iniciativas de mejora en relación con sus clientes a través de la tecnología, creando ventajas competitivas, elementos diferenciadores para sus negocios sin perder de vista la rentabilidad de sus operaciones. La vuelta a la normalidad está empujando a unir las iniciativas que se pararon de un día para otro con la crisis sanitaria junto con las nuevas prioridades que han derivado de esta. Todas ellas desde un punto de vista tecnológico muy centrado en la optimización y experiencia de los clientes.

Innovation Strategies desarrolla diferentes líneas de trabajo para ayudar en el proceso de digitalización indispensable en las empresas. ¿Puede especificar las más implantadas y en qué consisten?

Ayudamos a nuestros clientes a que hagan un uso de la tecnología de la forma más eficiente y eficaz posible, siempre centrándonos en las particulares de cada negocio y comprendiendo su vertical, es decir: no digitalizamos por digitalizar, sino que durante el proceso aportamos valor al negocio y a sus usuarios finales, ya sean internos o externos. Una de las prácticas más demandadas actualmente por nuestros clientes es el Data Analytics. La manera en la que consolidan, visualizan y analizan los datos de cualquier índole sus compañías, siendo capaces de responder preguntas complejas para negocios de gran envergadura.

¿En qué se distingue Innovation Strategies de otras empresas de servicios tecnológicos?

Nuestra ventaja competitiva es que tenemos la agilidad de una startup, pero la solidez de ejecución de una empresa a escala global, eso nos permite actuar de forma rápida, concisa y sobre todo generando resultados tangibles. La experiencia de estos casi 25 años nos avala y contamos con numerosos casos de éxito en compañías muy importantes a nivel global.

Son una empresa de Mallorca con implantación en todo el mundo. ¿Cómo han conseguido mantener esa influencia durante sus casi 25 años de trayectoria?

En nuestro modelo de operaciones, la innovación siempre está en el centro. Exploramos contantemente nuevas metodologías y tecnologías para crear propuestas de valor diferenciales. En el mundo de la tecnología reinventarse es una necesidad y la llevamos a todos los niveles lo que nos permite a sobrepasar el enfoque tradicional de seguir lo que hacen sus competidores. Eso, unido a nuestra fuerte cultura empresarial centrada en el servicio al cliente junto al bienestar de nuestro equipo nos ha permitido tener esta trayectoria de éxito y creemos que la fórmula va a seguir funcionando en el futuro el cual vislumbramos centrado en relaciones de cercanía y de confianza.

Son partners de destacadas empresas tecnológicas como Microsoft, Amazon AWS o Dynatrace. ¿Qué puede aportar Innovation Strategies a estos gigantes?

Estas grandes empresas están centradas en dar las herramientas actuales y de futuro a organizaciones como la nuestra para que nosotros las apliquemos al mundo real y en nuestros clientes. Esta alianza nos abre un gran abanico de posibilidades y nos permiten que el cliente tenga un traje a medida en cada uno de los proyectos que realizamos gracias al acceso temprano a las nuevas tecnologías y al contacto directo con técnicos de referencia con los que rebotarnos ideas o validamos aproximaciones de uso. Al mismo tiempo, nosotros, les ayudamos a aterrizar estas soluciones que ellos crean en clientes finales.

En diversas ocasiones han destacado que la Inteligencia Artificial jugará un papel fundamental en el funcionamiento de las empresas. ¿En qué sentido?

La inteligencia artificial nos permitirá no sólo automatizar procesos sino implementar modelos de decisiones autónomos que son difícilmente interpretables por el volumen de información pero que generan resultados. Aquí la clave será que esta IA esté enfocada en contestar las preguntas adecuadas, y en asumir que existe una asimetría en cuanto a su aplicabilidad dado que hay que reconocer que existe una diferencia entre el valor de estar en lo correcto y el coste de no estar en lo correcto dado que la perfección es compleja de obtener ¿es mejor fallar un poco o no saber? Este será el gran dilema que, una vez superado, nos permitirá desbloquear su uso a escala. Hoy en día, según HBR, un 40% de empresas no ven valor en los proyectos donde han aplicado Inteligencia Artificial. Es el futuro, pero aún queda mucho por andar.

Vuelven a participar en el Foro Bit Meet destacando los elementos claves del cambio cultural en la transformación digital. En este tema, ¿de qué modo contribuye Innovation Strategies?

Contribuimos abanderando una fuerte cultura corporativa, haciendo que tanto nuestro equipo como clientes y partners sepan que tenemos unos valores y un rumbo muy definidos. Con ello podemos identificar los problemas y las oportunidades correctas, resolviéndolos o aprovechándolas de una manera lógica y práctica. Nuestro propósito es allanar el camino hacia esa digitalización aportando nuestro punto de vista como expertos en la materia.

La empresa recibió un galardón en la última edición de los Premios Innobankia como referente de innovación. ¿Qué supuso para la empresa?

Nos permitió continuar divulgando que Innovation Strategies hace honor a su nombre y es, efectivamente, una empresa innovadora en la que no sólo nos centramos en aplicar la última tecnología, sino que estamos en constante cambio y evolución tanto en nuestro servicio a los clientes como internamente.