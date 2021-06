Les noves tecnologies, que han afavorit la irrupció i la proliferació de vehicles elèctrics de mobilitat personal (VMP) que esdevenen claus per complir els Objectius de l’Agenda 2030 de l’ONU, requereixen l’adopció de mesures per regular l’equilibri dels usos d’aquests nous instruments de mobilitat a l’espai públic. Per això, l’Ajuntament de Calvià ha aprovat una Ordenança municipal que regula aquests tipus de vehicles, per facilitar la convivència entre els VMP i la ciutadania en l’ús dels espais compartits.

En paraules del tinent de batle de Medi Ambient i Transició Ecològica de Calvià, Rafel Sedano, l’ordenança és una via per contribuir amb el compromís europeu de reduir la contaminació i dur a terme actuacions a nivell local per superar el canvi climàtic global, i fer de Calvià un municipi més sostenible.

L’Ordenança de VMP

L’Ordenança municipal estableix les condicions en què poden circular aquest tipus de vehicles: disposar de marcatge CE de dispositiu electrònic, de timbre i sistema de frenada i de llums i elements reflectors.

Casc i armilla reflectant

És recomanable la utilització de casc homologat i armilla reflectora, que a partir de l’1 de juliol de 2021 serà obligatòria. L’edat mínima per conduir un VMP és de 16 anys, però es permet als que encara no arriben a aquesta edat sempre que tenguin permís de conduir AM i portin casc homologat.

Els vehicles elèctrics de mobilitat personal podran circular per carrers de vianants i passeigs compartits amb vianants sempre que circulin a una velocitat màxima de 10 km/h.

Pels carrils bici no es poden superar els 20 km/h, i a la calçada de zones 30, la velocitat màxima és de 25 km/h i s’ha de circular sempre pel carril de la dreta.

Es pot consultar l’Ordenança enllaçant amb el QR.