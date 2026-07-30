¿Está de acuerdo con el proyecto de ley que prohibirá fumar en las terrazas?
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Consejo de Ministros aprobó esta semana el proyecto de ley que prohibirá fumar en las terrazas de los bares, lo que ha provocado reacciones en contra de empresarios de la restauración, que consideran la medida «desproporcionada».
- La odisea de Mónica, una argentina de 75 años que vino a España a presentar su libro y ha acabado durmiendo en una plaza de Alcúdia: “Sólo sobrevivo”
- Un coche de alquiler aparcado sin el freno de mano cae al mar en Son Verí
- Mallorca se prepara para la cuarta ola de calor: estos serán los días y las zonas más castigadas
- Tarjeta Única de la EMT: así quedarán los descuentos y los nuevos precios del autobús en Palma tras la unificación con el TIB, el tren y el metro
- Las motos y bicicletas podrán circular sin prohibiciones por las zonas restringidas el día del eclipse en Mallorca
- La víctima de la supuesta estafa del exjugador del Mallorca Julio Álvarez ratifica la denuncia en Palma
- Mónica, la argentina de 75 años que lleva días viviendo en una plaza de Alcúdia, encuentra un alojamiento provisional a la espera de regresar a su país
- 26J: El ‘¡A por ellos!’ de la Nacional salva a Prohens