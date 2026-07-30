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¿Está de acuerdo con el proyecto de ley que prohibirá fumar en las terrazas?

Personas fumando en la terraza de un bar

Personas fumando en la terraza de un bar / Álex Zea - Europa Press - Archivo

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Redacción Digital

El Consejo de Ministros aprobó esta semana el proyecto de ley que prohibirá fumar en las terrazas de los bares, lo que ha provocado reacciones en contra de empresarios de la restauración, que consideran la medida «desproporcionada».

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  • Proyecto de ley
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