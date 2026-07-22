Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FALLECE JOAN ROCAOLA DE CALOR BALEARESPELEA CONCIERTO HADES66SOPAR A LA LLESCA PALMAABOGADO ACTIVISTAS SANTA MARIAPRISIÓN CONDUCTOR ATROPELLO MORTAL
instagramlinkedin

ENCUESTA | ¿Considera proporcionado el arresto de las activistas por vandalizar agencias inmobiliarias en Santa Maria?

Las dos detenidas por su supuesta implicación en la vandalización de cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí

Las dos detenidas por su supuesta implicación en la vandalización de cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí / Ana B. Muñoz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agentes de la Guardia Civil arrestaron esta semana a dos jóvenes de Santa Maria acusadas de causar daños en varias agencias inmobiliarias. La imagen de las chicas esposadas ha sido muy criticada por amplios sectores sociales.

TEMAS

  • Mallorca
  • Santa Maria
  • encuesta
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece Joan Roca, bajista del grupo Antònia Font
  2. Restaurantes de la Serra de Tramuntana cancelan reservas por las restricciones el día del eclipse en Mallorca: “Hemos anulado nuestro evento”
  3. El abogado de las activistas de Santa Maria acusa al jefe de la Guardia Civil de 'mentir' sobre el registro domiciliario: 'No se merece dirigir el cuerpo en Baleares
  4. De rozar los 40 grados al final de la ola de calor: así cambiará el tiempo en Mallorca
  5. El juez limita a un delito de daños la acusación contra las activistas detenidas en Santa Maria
  6. Lourdes Roca, ahijada de Joan Roca, y concejal del ayuntamiento de Palma: "Su familia éramos sus primeros fans"
  7. La reserva de plaza de la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB logra evitar que residentes se queden sin transporte en plena temporada alta
  8. El pitbull ciego atacó a la mujer en Palmanyola al asustarse por el paso de un camión de recogida de cartón

Así ha sido la visita de Roger Federer al Rafa Nadal Museum

Jaime Anglada reaparecerá en los escenarios el próximo 7 de noviembre, en el Teatre Principal de Palma

Jaime Anglada reaparecerá en los escenarios el próximo 7 de noviembre, en el Teatre Principal de Palma

Baleares planta al Gobierno en la conferencia sectorial de inmigración: «No se ha adoptado ninguna actuación efectiva para reducir la presión migratoria»

Baleares planta al Gobierno en la conferencia sectorial de inmigración: «No se ha adoptado ninguna actuación efectiva para reducir la presión migratoria»

La Estación Espacial Internacional cruzará esta noche el cielo de Mallorca: a qué hora y cómo verla

La Estación Espacial Internacional cruzará esta noche el cielo de Mallorca: a qué hora y cómo verla

La Policía Local de Palma interviene 2.689 artículos del top manta

La Policía Local de Palma interviene 2.689 artículos del top manta

El GOB confía en que la manifestación contra la masificación turística sea masiva: "La criminalización de las activistas ha caldeado los ánimos"

El GOB confía en que la manifestación contra la masificación turística sea masiva: "La criminalización de las activistas ha caldeado los ánimos"

Memòria de Mallorca solo asistirá al recuerdo de víctimas si el Govern se compromete a no derogar la Ley de Memoria

Memòria de Mallorca solo asistirá al recuerdo de víctimas si el Govern se compromete a no derogar la Ley de Memoria

La Mutualidad crea un seguro temporal para los futbolistas a prueba en equipos de Baleares

La Mutualidad crea un seguro temporal para los futbolistas a prueba en equipos de Baleares
Tracking Pixel Contents