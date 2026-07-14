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¿Cree que la llamada a vandalizar negocios turísticos afectará a la manifestación del 26J?

Aparecen pintadas vandálicas contra el turismo en varias inmobiliarias de lujo del centro de Palma

Aparecen pintadas vandálicas contra el turismo en varias inmobiliarias de lujo del centro de Palma / Raúl Sanz

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