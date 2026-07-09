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¿Debería Cort apoyar más las fiesta populares ante la escalada de cancelaciones?

El Orgull de Ben Amics, la fiesta del bar Flexas y ahora la batalla de Canamunt i Canavall. Tres celebraciones importantes para la ciudad que se han suspendido por diferencias con el Ayuntamiento, según sus organizadores

La fiesta del Flexas no se celebrará este verano.

La fiesta del Flexas no se celebrará este verano. / B. Ramon

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