¿Debería Cort apoyar más las fiesta populares ante la escalada de cancelaciones?
El Orgull de Ben Amics, la fiesta del bar Flexas y ahora la batalla de Canamunt i Canavall. Tres celebraciones importantes para la ciudad que se han suspendido por diferencias con el Ayuntamiento, según sus organizadores
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- Orden internacional de busca y captura contra un alemán acusado de apropiarse de un catamarán de un millón de euros
- El 'método egipcio': el truco definitivo para poder dormir durante las noches tórridas de Mallorca sin aire acondicionado
- Cuesta menos de la mitad que la media de Baleares: este es el pueblo más barato de Mallorca para comprar casa
- Las 3 plantas que los expertos recomiendan para ahuyentar a las cucarachas en Mallorca
- Los hoteleros de Mallorca instalan una gran lona en el aeropuerto para pedir a los turistas que respeten a los residentes
- La Guardia Civil investiga a un conductor de 19 años por circular de forma temeraria por la Vía de Cintura
- El transporte 'pirata' cambia su forma de operar en el aeropuerto y se incrementa en la part forana de Mallorca
- El verano deja una imagen insólita en Mallorca: una mujer duerme sobre dos bloques de hormigón en el puerto de Palma