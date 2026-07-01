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¿Serán suficientes las inversiones para cambiar la imagen de Magaluf como destino de excesos?

Aficionados ingleses en Magaluf, viendo un partido de su selección durante la Eurocopa de 2021

Aficionados ingleses en Magaluf, viendo un partido de su selección durante la Eurocopa de 2021 / Manu Mielniezuk

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Redacción Digital

Calvià ha realizado una importante inversión para cambiar la imagen de Magaluf, con el objetivo de modificar la percepción del núcleo turístico como la meca del turismo de borrachera.

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