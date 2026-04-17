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Encuesta | ¿Cree que Baleares se verá beneficiado como destino turístico refugio ante la inestabilidad internacional?

Un grupo de turistas en el Parc de la Mar de Palma.

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