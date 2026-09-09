2 medallas de Oro en Mundus Vini 2026: Macià Batle 1856 y Macià Batle Rosado

Los vinos Macià Batle 1856, vino con doce meses de crianza en barrica y un mínimo de doce meses más de crianza en botella, así como el Macià Batle Rosado, han conseguidos sendas medallas de oro en el prestigiose Concurso Mundus Vini. Al mismo tiempo, el Margalida Llompart Rosado y el Blanc de blancs han obtenido medalla de plata, recibiendo las Bodegues Macià Batle, la enhorabuena de la organización por las cuatro medallas de los vinos presentados.

Destacar que el nombre del vino Macià Batle 1856, se corresponde con el año de construcción del lagar anterior a la actual Bodega, y está elaborado con uvas mantonegro, cabernet Sauvignon y merlot. De color rojo cereza intensa, delicado en el paladar, su aroma recuerda frutas rojas maduras, con nota de vainilla, típica tras su paso por las barricas de roble francés. El Macià Batle Rosado elaborado con mantonegro, merlot, cabernet Sauvignon y sirá, destaca por su color tenuemente acerezado y sus aromas de frutos rojos.

MUNDUS VINI - Grand International Wine Award es desde hace 25 años uno de los concursos de vino más importantes y reconocidos del mundo y ofrece vinos excelentes en un escenario internacional.

Dos veces al año, expertos de 40 países catan más de 12,000 vinos de forma independiente y experta y le brindan comentarios profesionales.

Los resultados de la categoría, se publican en medios especializados nacionales e internacionales, online y redes sociales.

Noticias relacionadas

El Concurso con sede en Neustadt, Alemania, sigue las directrices técnicas de la OIV (Organización Internacional de la viña y el vino) amparado y avalado por la UIEO (Unión Internacional de Enólogos).