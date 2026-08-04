AJE Balears se reúne con la Consejería de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social para trasladar las dificultades de conciliación familiar

AJE Balears ha mantenido un encuentro con Catalina Cabrer González Consejera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social y Margalida Darder Bover, Directora General de Conciliación e Igualdad del Govern de les Illes Balears, para abordar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del colectivo autónomo joven en las Islas.

En palabras de Yoann Blanc, presidente de AJE Balears: “"Hemos podido reunirnos hoy con la Consellería de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social para hablar de nuestras propuestas de conciliación familiar. Nuestro lema, 'Yo tuve que elegir', queremos que desaparezca. Ser padre o madre no tiene que suponer dejar la empresa de lado. Por eso, el 2 de octubre iremos al Congreso a presentar estas propuestas."

Desde AJE Balears trasladaron las 6 medidas que están impulsando junto a otras AJEs a nivel nacional para equiparar los derechos de conciliación de las personas autónomas: la bonificación del 100% de los seguros sociales durante las bajas de maternidad y paternidad, la posibilidad de coger la baja a media jornada desde el primer día, un permiso de lactancia remunerado equiparable al de los trabajadores por cuenta ajena, la reducción de cuota en el RETA para quienes reducen jornada por cuidado de hijos menores de 3 años, la flexibilización de las ayudas para contratar sustituciones, y un descuento del 25-50% en la cuota de autónomos para familias numerosas.

Por su parte, la consellera, Catalina Cabrer, y la directora general, Margalida Darder, han destacado que las acciones del Plan Autonómico de Conciliación ya recogen aquellas peticiones a nivel competencial trasladadas por parte de AJE Baleares, como son las ayudas para la contratación de sustitutos en el periodo anterior o posterior al nacimiento de un hijo.

Asimismo, durante el encuentro también se ha destacado la nueva convocatoria lanzada por el SOIB para fomentar el empleo de personas cualificadas en el sector privado. Un programa que ayuda financiar los costes laborales, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social, así como los gastos de gestoría derivados durante el primer año por la contratación de personas cualificadas desempleadas que sean contratadas, con un contrato indefinido a jornada completa, por parte de personas autónomas o empresas que no tengan más de nueve personas contratadas.

El Govern, que ya cuenta con medidas propias en esta línea a través de la Ley de conciliación y el Plan Autonómico de Apoyo a la Conciliación Personal, Familiar y Laboral 2026-2031, invitó a AJE Balears a dialogar sobre posibles puntos de encaje entre ambas agendas.

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Desde AJE Balears seguimos trabajando para que las Illes Balears cuenten con un marco de conciliación que responda a la realidad del colectivo autónomo, y agradecemos la disposición del Govern a escuchar y colaborar con el tejido emprendedor joven de las Islas.