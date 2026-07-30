Hoteleros y protectores: Universal Beach Hotels contribuye a la regeneración del Mediterráneo

Quien desarrolla su actividad gracias al mar también tiene la responsabilidad de contribuir a su conservación. Bajo esta premisa, Universal Beach Hotels ha convertido la protección y regeneración del Mediterráneo en uno de los pilares de su estrategia de sostenibilidad, ampliando su compromiso más allá de la gestión de sus hoteles.

Como entidad colaboradora del proyecto MedGardens, impulsado por la Cleanwave Foundation, la compañía participa en iniciativas de restauración de praderas de posidonia y bosques de algas en Cala Reina (Sant Elm) y Portocolom. Estos ecosistemas desempeñan un papel fundamental para la biodiversidad marina, la protección del litoral y la calidad del agua del Mediterráneo.

Para Universal Beach Hotels, esta implicación está estrechamente ligada a su propio modelo de negocio. Prácticamente todos los establecimientos de la cadena en Baleares se encuentran junto al mar y muchos de ellos en primera línea de playa. Por ello, proteger el Mediterráneo no solo supone un compromiso ambiental, sino también una inversión en la calidad y el futuro del destino.

"El mar es mucho más que el escenario de unas vacaciones. Es un ecosistema vivo, parte esencial de la identidad de Mallorca y uno de los principales pilares del turismo. Por eso creemos que no basta con reducir el consumo de recursos en nuestros hoteles. Queremos contribuir también a la recuperación de los ecosistemas dañados y concienciar sobre la importancia de proteger el Mediterráneo como una responsabilidad compartida", afirma Mirtha Erhart-Zimmerli, miembro del Consejo de Administración de Universal Beach Hotels y responsable del desarrollo e implementación de la estrategia ESG (Environmental, Social & Governance) de la compañía.

Ciencia, huéspedes y empleados unidos por la protección del mar

La colaboración de Universal Beach Hotels con MedGardens combina investigación científica y acciones de conservación sobre el terreno. Junto a sus socios, la cadena participa en el seguimiento científico de la restauración de praderas de posidonia y bosques de algas, un proyecto del que ya han surgido métodos de replantación de posidonia publicados científicamente, así como las primeras guías de restauración ecológica para zonas costeras del Mediterráneo.

La iniciativa también involucra activamente a huéspedes y empleados. Se organizan excursiones para mostrar el valor ecológico de estos ecosistemas marinos, mientras que los equipos de los hoteles reciben formación específica para reforzar sus conocimientos y sensibilización ambiental.

Además, los clientes pueden colaborar directamente mediante la compra de botellas reutilizables. Por cada unidad vendida, Universal Beach Hotels dona un euro a la Cleanwave Foundation.

El alcance de este compromiso quedó reflejado en una jornada de limpieza de playas y fondos marinos celebrada en la playa situada frente al Universal Hotel Marqués, en Colònia de Sant Jordi. Un total de 150 voluntarios, entre residentes, empleados de la cadena y de la fundación, además de familiares y amigos, retiraron 115 kilogramos de residuos de la playa, la superficie del mar y el fondo marino. Posteriormente, los residuos fueron clasificados y analizados para obtener nuevos datos sobre el origen de los plásticos presentes en el litoral balear.

Avances en la gestión de los hoteles

La regeneración del Mediterráneo forma parte de un proceso de transformación más amplio que también se refleja en la operativa diaria de la compañía. La Memoria de Sostenibilidad 2025-2026 recoge importantes avances en distintos ámbitos.

En materia de emisiones, Universal Beach Hotels logró reducir un 6,2 % la huella de carbono (alcances 1 y 2) por estancia en los hoteles comparables, pasando de 7,32 a 6,86 kilogramos de CO₂ equivalente por huésped. Extrapolado al volumen anual de actividad del grupo, esta reducción supone aproximadamente 320 toneladas de emisiones evitadas. Entre las medidas implementadas destacan las mejoras en eficiencia energética, el aislamiento de edificios, la sustitución de combustibles y sistemas de climatización y la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas.

La gestión eficiente del agua también ha dado resultados significativos. Entre 2024 y 2025, el consumo total de agua del grupo se redujo en aproximadamente cuatro millones de litros, mientras que el consumo por pernoctación descendió cerca de un 11 %.

En el ámbito de la economía circular, durante 2025 se recogieron 9.240 litros de aceite usado procedentes de los hoteles, que fueron transformados íntegramente en biodiésel, evitando así la emisión de aproximadamente 20,27 toneladas de CO₂.

Asimismo, la compañía reforzó su apuesta por el producto local. El volumen de compras de productos procedentes de Baleares aumentó más de un 24 % respecto al año anterior, alcanzando en 2025 el 7,05 % del volumen total de compras.

"Como empresa familiar pensamos en generaciones, no en resultados a corto plazo. Un entorno natural bien conservado, empleo de calidad, proveedores locales sólidos y hoteles modernos y eficientes forman parte de un mismo modelo de futuro. Para nosotros, la sostenibilidad no es un complemento ni un fin en sí mismo, sino la condición necesaria para que Mallorca siga siendo un lugar donde vivir y un destino turístico de calidad", señala Yannik Erhart, CEO de Universal Beach Hotels.

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Con su estrategia de sostenibilidad, Universal Beach Hotels busca integrar la protección del medio ambiente, el desarrollo social y la estabilidad económica. La Memoria de Sostenibilidad 2025-2026 recoge las principales actuaciones, resultados y objetivos futuros de la compañía en materia ambiental, gestión de personas, compromiso social y buen gobierno corporativo.