El Hotel YNAIRA y Aires de Japón se unen para ofrecer una nueva experiencia gastronómica en Ariany

La oferta gastronómica de la zona da un paso adelante con la alianza entre el Hotel YNAIRA y el proyecto culinario Aires de Japón. Esta iniciativa nace para ofrecer una alternativa cuidada y de calidad, tanto para los residentes como para quienes visitan el municipio en busca de nuevas propuestas culinarias.

Aires de Japón traslada así su filosofía al hotel mediante un formato boutique de fin de semana. La propuesta combina una selección diaria de materia prima de calidad para elaborar piezas como sashimi, nigiris y creaciones de rolls de autor, entre otras elaboraciones, con respeto por las técnicas tradicionales japonesas y un enfoque actual.

Para el Hotel YNAIRA, esta colaboración representa una oportunidad para dinamizar su oferta de restauración, priorizando la atención al detalle y un servicio personalizado.

“Con esta propuesta queremos ofrecer algo diferente en la zona, un espacio donde disfrutar de la gastronomía japonesa con calma y con un producto bien trabajado de la mano del Hotel YNAIRA", señala Víctor Mora, desde la dirección de Aires de Japón.

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Las cenas se servirán todos los viernes y sábados por la noche. Al contar con plazas limitadas, se recomienda la reserva previa para asegurar la disponibilidad.