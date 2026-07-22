SAMPOL culmina la electrificación OPS del Muelle Transversal de Costa del Puerto de Valencia

SAMPOL ha culminado la electrificación OPS (Onshore Power Supply) del Muelle Transversal de Costa del Puerto de Valencia, un proyecto promovido por la Autoridad Portuaria de Valencia que refuerza la apuesta del puerto por la electrificación de sus muelles y consolida la experiencia de SAMPOL en el desarrollo de infraestructuras energéticas para el sector portuario.

La actuación permitirá que los buques portacontenedores se conecten a la red eléctrica mientras permanecen atracados, eliminando el uso de motores auxiliares durante su estancia en puerto. Esta solución contribuirá a reducir las emisiones, mejorar la calidad del aire y avanzar hacia un modelo portuario más eficiente, sostenible y alineado con los objetivos de transición energética.

El proyecto dota al Muelle Transversal de Costa de una infraestructura OPS robusta, flexible y preparada para responder a las necesidades actuales y futuras del tráfico marítimo. La instalación ha sido diseñada para suministrar energía tanto a un único buque de gran demanda como a dos embarcaciones de forma simultánea, garantizando un servicio seguro, fiable y adaptable a distintos escenarios operativos.

La infraestructura incorpora una nueva subestación eléctrica con equipamiento de última generación, dónde se genera la tensión de alimentación a los buques (6,6kV, 60Hz), además de una red de media tensión para garantizar un suministro eléctrico seguro, fiable y conforme a los principales estándares internacionales del sector.

Este proyecto pone de manifiesto la capacidad de SAMPOL para diseñar y ejecutar infraestructuras energéticas de gran complejidad, integrando ingeniería, planificación, producción y ejecución bajo los más altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, SAMPOL continúa impulsando soluciones energéticas innovadoras que favorecen la descarbonización del transporte marítimo y contribuyen al desarrollo de puertos más sostenibles y eficientes.