Tendencias y futuro de la Enfermería en Baleares en la sesión informativa de Nebrija Mallorca

El sector sanitario en las Islas Baleares se encuentra en un punto de inflexión. La demanda de profesionales no solo sigue en aumento, sino que los hospitales y centros de salud exigen ahora perfiles con un enfoque técnico avanzado y competencias globales. En respuesta a esta realidad del mercado, Nebrija Mallorca celebra este miércoles 22 de julio a las 18:30 h (CEST) una sesión informativa virtual para quienes buscan incorporarse a esta profesión.

El encuentro servirá para analizar los retos de la disciplina y presentará oficialmente los detalles del Grado en Enfermería, una titulación que destaca por sus índices de empleabilidad en el archipiélago.

El tema principal de la jornada será la ponencia especial impartida por la Dra. Yolanda Cabello, bajo el título ‘La nueva Enfermería de Baleares: internacional, preparada y necesaria’. Durante su intervención, la especialista ofrecerá un análisis preciso de lo que los centros asistenciales demandan hoy en día.

Admisión, becas y resolución de dudas

El equipo de admisiones de Nebrija Mallorca explicará a los asistentes los aspectos prácticos necesarios para acceder al grado:

Proceso de admisión: Explicación detallada de los pasos administrativos y los plazos oficiales de inscripción.

Ayudas al estudio: Información sobre el catálogo de becas y ayudas financieras disponibles para el próximo curso.

Turno de preguntas: Bloque final abierto para resolver de forma directa y personalizada todas las inquietudes de los participantes.

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El seminario web tendrá una duración aproximada de una hora y el acceso es completamente gratuito mediante este enlace de inscripción.