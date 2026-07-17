Ford reconoce la excelencia de Ford Store Palma y Ford Inca con el President's Award 2025

Ford ha distinguido a Ford Store Palma y Ford Inca con el President's Award 2025, uno de los reconocimientos más prestigiosos que la marca concede a su red de concesionarios. La entrega del galardón ha tenido lugar en las instalaciones de Ford Store Palma, en un acto presidido por Jesús Alonso, Chairman y CEO de Ford España; Luis Pol, Consejero Delegado de One Motors Group; y Don Guillermo Pol, presidente de One Motors Group.

Durante la ceremonia, Jesús Alonso hizo entrega del premio a Llorenç Abrines, Director de Negocio del Área de Ventas, quien recogió el reconocimiento en representación de los equipos de Ford Store Palma y Ford Inca.

Jesús Alonso, Chairman y CEO de Ford España, hizo entrega del premio a Llorenç Abrines, Director de Negocio del Área de Ventas / 5

El President's Award pone en valor la excelencia en la atención al cliente, la calidad del servicio prestado y la capacidad de los equipos para ofrecer una experiencia de marca sobresaliente, convirtiéndose en un referente dentro de la red de concesionarios Ford. Se concede anualmente a aquellos concesionarios que destacan por alcanzar los más altos estándares de satisfacción del cliente y excelencia operativa, evaluando aspectos como la calidad del servicio comercial y posventa, la fidelización de los clientes y el compromiso de todo el equipo humano con los valores de la marca.

Durante su intervención, Jesús Alonso destacó la importancia del factor humano como elemento diferencial en la experiencia del cliente. Por su parte, Luis Pol, Consejero Delegado de One Motors Group, cerró el acto con un discurso de agradecimiento en el que puso en valor el trabajo, la implicación y el esfuerzo realizados por todos los profesionales de Ford Store Palma y Ford Inca, subrayando que este reconocimiento es el resultado del compromiso colectivo de todo el equipo.

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One Motors Group es uno de los principales grupos de distribución de automoción de Baleares. Con presencia en todas las islas y en la península a través de diferentes concesionarios oficiales, el grupo representa a diversas marcas de primer nivel y apuesta por la excelencia en el servicio, la cercanía al cliente y la innovación, ofreciendo servicios de venta y posventa para particulares y empresas.