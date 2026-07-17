Eroski y sus clientes destinan 200.000 euros a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela

La campaña solidaria de emergencia impulsada por EROSKI para ayudar a las personas afectadas por los devastadores terremotos registrados en Venezuela ha permitido recaudar 200.000 euros, gracias a las donaciones realizadas por su clientela y a la aportación adicional de la cooperativa.

Los dos fuertes terremotos registrados el pasado mes de junio en el centro-norte del país provocaron graves daños en viviendas, infraestructuras esenciales y servicios básicos, dejando a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad. Ante esta situación, EROSKI activó una campaña extraordinaria para que las personas consumidoras pudieran realizar donativos voluntarios, por el importe que desearan, a su paso por la línea de cajas de cualquiera de sus establecimientos. Como en anteriores campañas solidarias, a lo recaudado gracias a las aportaciones de la clientela, EROSKI sumó una contribución adicional.

Los fondos han sido canalizados a través de Cruz Roja Española, que trabaja sobre el terreno junto a la Cruz Roja Venezolana para atender las necesidades más urgentes de la población afectada, apoyando actuaciones de alojamiento de emergencia, atención sanitaria, acceso a agua potable, distribución de artículos de primera necesidad y apoyo psicosocial.

“La solidaridad demostrada una vez más por nuestra clientela pone de manifiesto el enorme compromiso de las personas que forman parte de EROSKI. Queremos agradecer sinceramente su respuesta a este llamamiento, que permitirá contribuir a aliviar la difícil situación que atraviesan miles de familias afectadas por esta emergencia. Nuestro agradecimiento se extiende también a Cruz Roja Española por hacer posible que toda la ayuda llegue con rapidez a quienes más la necesitan”, ha señalado Alejandro Martínez Berriochoa, director de Salud y Sostenibilidad de EROSKI y director general de Fundación EROSKI.

“Queremos agradecer a EROSKI y a todas las personas que han participado en esta campaña su apoyo a la población afectada por los terremotos de Venezuela. Gracias a esta colaboración podremos seguir reforzando la respuesta humanitaria y atender las necesidades más urgentes de quienes han visto gravemente alteradas sus vidas”, Jaime Gregori, director nacional de Captación, Alianzas y RS de Cruz Roja Española.

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Esta iniciativa se suma a las campañas extraordinarias de emergencia que EROSKI impulsa junto a su clientela y Fundación EROSKI para responder ante grandes catástrofes humanitarias y desastres naturales. En los últimos años, la cooperativa ha movilizado ayuda para emergencias como la DANA en España, los terremotos de Turquía y Siria, las inundaciones de Marruecos y Libia, la crisis humanitaria de Ucrania y otras situaciones de especial gravedad, reafirmando su compromiso con las personas más vulnerables.