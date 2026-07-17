35 años de Bandera Azul para Alcudiamar

Un año más, Alcudiamar ha obtenido en 2026 la Bandera Azul, alcanzando así su 35ª concesión consecutiva. A este reconocimiento, añade también la certificación EMAS y la Q de Calidad Turística, certificando un modelo de gestión basado en la excelencia, la seguridad y el respeto por el entorno. De esta manera, Alcudiamar consolida su posicionamiento como puerto deportivo de referencia en Baleares y en el Mediterráneo.

La izada de la bandera ha tenido lugar hoy, en un acto al que han acudido la Alcaldesa de Alcudia, Fina Linares, junto a otros miembros del consistorio.

Para Alcudiamar, la obtención continuada de distintivos como la Bandera Azul o la certificación EMAS constituye un aval objetivo a un sistema de trabajo riguroso y alineado con los estándares de calidad ambiental más exigentes a nivel europeo. Estas acreditaciones permiten a Alcudiamar diferenciarse dentro del sector náutico, al combinar reconocimientos de excelencia y sostenibilidad que aportan valor añadido y confianza tanto a usuarios como a clientes del puerto deportivo.

La Bandera Azul reconoce anualmente el cumplimiento de criterios estrictos en materia de calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, mientras que el EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) representa uno de los sistemas más exigentes de la Unión Europea en gestión medioambiental, que implica transparencia, evaluación continua y mejora verificable del desempeño ambiental. Por su parte, la Q de Calidad Turística certifica la excelencia en la prestación de servicios y la orientación al cliente.

Detrás de estos logros existe un trabajo constante del equipo de Alcudiamar, que se traduce en el seguimiento de indicadores ambientales, la realización de auditorías periódicas, la formación continua del personal y la mejora diaria de los procesos operativos.

Además, en 2025 Alcudiamar renovó otras certificaciones clave de su sistema de gestión, como la ISO 9001 (calidad), la ISO 14001 (gestión ambiental) y la ISO 45001 (seguridad y salud en el trabajo). A este conjunto se ha sumado en mayo la recepción del distintivo EMAS, reforzando de forma significativa el compromiso de la organización con la sostenibilidad, la transparencia y la mejora continua.

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Con este nuevo hito, Alcudiamar reafirma su apuesta por un modelo de puerto que integra actividad náutica, excelencia en el servicio y responsabilidad ambiental, consolidándose como un referente en el ámbito portuario del Mediterráneo.