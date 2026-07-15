Paga extra de verano: cómo aprovecharla diversificando con inversiones desde 500 euros

La llegada de la paga extra de verano abre cada año la misma decisión: gastar, ahorrar o invertir. Para quienes optan por destinar una parte a objetivos financieros, la planificación no termina al elegir cuánto invertir. También importa cómo repartir esa cantidad para evitar que todo el capital dependa de una única operación.

La diversificación suele asociarse a la distribución del patrimonio entre bolsa, renta fija, inmobiliario o liquidez. Sin embargo, también puede aplicarse dentro de una misma clase de inversión, repartiendo el capital entre distintos proyectos, plazos y entidades de respaldo.

Fundeen, plataforma de coinversión en proyectos sostenibles autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, mantiene actualmente abiertas tres oportunidades solares que permiten ilustrar esta estrategia: Cap Blanc, Can Cerdó II y Santa Eulalia III. Las tres admiten inversiones desde 500 euros y están clasificadas con un nivel de riesgo Bajo A, aunque presentan diferencias en rentabilidad, duración, tamaño y estructura.

Tres proyectos con horizontes diferentes

Cap Blanc es una planta fotovoltaica de 44,07 MWp situada en Llucmajor, Mallorca. La inversión se articula mediante un préstamo a tipo fijo del 7% anual durante cinco años y cuenta con una garantía corporativa a primer requerimiento de Mirova Energy Transition 6, que cubre el principal y los intereses. El proyecto ya supera los tres millones de euros captados.

Can Cerdó II, situado en Santa Maria del Camí, tiene una potencia de 5,61 MWp. La oportunidad ofrece una rentabilidad estimada del 8% TIR y un plazo de dos años. Los intereses se capitalizan trimestralmente y se abonan junto con el principal al vencimiento. La operación cuenta con una garantía corporativa de Enerparc AG.

Santa Eulalia III es una planta solar fotovoltaica de 12,61 MWp en fase avanzada de construcción en Santa Margalida, Mallorca, promovida por Enerparc AG. La operación ofrece un 7% de rentabilidad anual con un plazo de dos años. Los intereses se devengan trimestralmente y se capitalizan hasta el vencimiento, momento en el que se abonan junto con el principal en un único pago (amortización bullet). El proyecto cuenta con una garantía corporativa a primer requerimiento del 100% del principal e intereses, emitida por Enerparc AG. Su producción anual estimada es de 19.007 MWh, suficiente para abastecer hasta 5.450 hogares y evitar 4.900 toneladas de CO₂ al año. Esta operación tiene una particularidad: su financiación se reserva íntegramente a residentes en las Islas Baleares.

La coincidencia de las tres operaciones permite combinar un proyecto de mayor escala y horizonte de cinco años con otros dos de duración más corta y rentabilidades estimadas del 7% y el 8%. Aunque los tres activos pertenecen al sector solar y se encuentran en Mallorca, difieren en tamaño, vencimiento, estructura financiera y entidad de respaldo. Además, Santa Eulalia III incorpora un componente de financiación local exclusivo para residentes baleares, lo que añade una dimensión territorial a la estrategia de diversificación.

Diversificar no significa invertir más

La diversificación no exige aumentar la cantidad destinada a inversión, sino repartirla. Con un mismo importe, el inversor puede concentrar todo el capital en una sola oportunidad o distribuirlo entre varios proyectos.

Esta lógica permite reducir la dependencia de un único activo y evitar que todo el capital quede sujeto al mismo plazo de vencimiento. En este caso, la combinación de plazos de dos y cinco años permite escalonar los horizontes temporales dentro de la inversión renovable.

“Muchas personas creen que para diversificar necesitan disponer de un gran patrimonio. Sin embargo, la clave no está necesariamente en invertir más, sino en repartir mejor. Acceder desde importes reducidos y combinar proyectos con distintos plazos permite dar un primer paso de forma más gradual y evitar que toda la inversión dependa de una única operación”, señala Nacho Bautista, CEO de Fundeen.

Noticias relacionadas

El acceso desde 500 euros puede resultar especialmente relevante para personas que ahorran, pero que no invierten habitualmente porque consideran que necesitan un patrimonio elevado o conocimientos especializados. La posibilidad de comenzar con cantidades limitadas facilita una incorporación gradual y permite conocer el funcionamiento de este tipo de operaciones.