Socías y Rosselló transforma la experiencia de compra profesional con un nuevo autoservicio de 1.200 m²
Coincidiendo con su 83 aniversario, la compañía incorpora un nuevo modelo de atención que combina rapidez, asesoramiento técnico, recogida de pedidos y entrega directa en obra
Socías y Rosselló ha inaugurado su nuevo Autoservicio Profesional, un espacio de 1.200 m² concebido para ofrecer una experiencia de compra más ágil y eficiente a empresas y profesionales de los sectores de la electricidad, fontanería, climatización e industrial.
Esta nueva inversión coincide con el 83 aniversario de la compañía y representa una evolución en la forma de atender al público profesional, adaptándose a diferentes maneras de comprar y optimizando el tiempo de quienes desarrollan su actividad cada día.
"El nuevo autoservicio nace con un objetivo muy claro: ayudar a que cada empresa pueda invertir menos tiempo en comprar material y más tiempo en aquello que realmente aporta valor a su trabajo. Hemos ampliado la forma de comprar, pero mantenemos intacta nuestra forma de atender."
Cuatro maneras de ahorrar tiempo
Mostrador profesional
Asesoramiento técnico personalizado y atención especializada.
Nuevo Autoservicio Profesional
Acceso directo a miles de referencias para seleccionar el material y pasar por caja de forma rápida.
Recogida de pedidos preparados
Los pedidos pueden prepararse con antelación para reducir al máximo los tiempos de espera.
Entrega directa en obra
Servicio de entrega directa de material en obra en toda Mallorca e Ibiza para optimizar desplazamientos.
Rapidez sin renunciar al asesoramiento
El nuevo autoservicio complementa el modelo tradicional. Cada empresa puede elegir entre recibir asesoramiento de siempre en el mostrador, comprar directamente en el autoservicio, recoger un pedido solicitado con anterioridad o solicitar la entrega directa en obra.
Una inversión alineada con la evolución del sector
Fundada en 1943, Socías y Rosselló continúa evolucionando para responder a las nuevas necesidades del mercado profesional, manteniendo como prioridad la calidad del servicio y la proximidad.
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