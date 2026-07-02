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Hospitales Parque e Institutos Nebrija lanzan cuatro becas para estudiar el Grado en Enfermería en el curso 2026-2027

Las ayudas cubrirán el 50% del coste de la docencia del Grado en Enfermería durante el curso 2026-2027, impartido en el Campus de Enfermería Manacor – Hospital Parque Llevant.

Las becas incluyen una vía preferente de incorporación profesional a Hospital Parque Llevant al finalizar los estudios, reforzando la conexión entre la formación y el empleo sanitario.

Hospitales Parque y el Centro Universitario Nebrija Mallorca (CUINMA) han puesto en marcha una nueva convocatoria de becas para estudiantes del Grado en Enfermería

Hospitales Parque y el Centro Universitario Nebrija Mallorca (CUINMA) han puesto en marcha una nueva convocatoria de becas para estudiantes del Grado en Enfermería

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Redacción Activos Mallorca

Palma

Hospitales Parque y el Centro Universitario Nebrija Mallorca (CUINMA) han puesto en marcha una nueva convocatoria de becas destinada a estudiantes del Grado en Enfermería, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior, fomentar el talento local y contribuir a la formación de los futuros profesionales sanitarios de Mallorca.

La convocatoria contempla la concesión de cuatro becas que cubrirán el 50% del importe de la docencia del curso académico 2026-2027, excluyendo los conceptos de matrícula y reserva de plaza. La iniciativa forma parte del compromiso de ambas entidades con la igualdad de oportunidades, la excelencia académica y el desarrollo del sector sanitario en las Islas Baleares.

Podrán optar a estas ayudas los estudiantes que hayan realizado la reserva de plaza o estén matriculados en el Grado en Enfermería de CUINMA y cumplan alguno de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. Entre ellos, figuran la residencia en determinados municipios de Mallorca, la obtención de un expediente académico destacado o la vinculación laboral familiar con el Grupo Helvetia.

Además del apoyo económico, el programa busca reforzar el vínculo entre la formación universitaria y el entorno asistencial. En este sentido, los alumnos beneficiarios asumirán el compromiso de incorporarse a Hospital o Residencia Parque Llevant una vez finalizado el Grado en Enfermería, siempre que reciban una oferta laboral a jornada completa dentro de los tres meses posteriores a la finalización de sus estudios. La permanencia mínima establecida será de dos años, garantizando así que la inversión realizada en la formación de los estudiantes revierta directamente en la atención sanitaria y en el fortalecimiento del talento profesional en Mallorca.

Este modelo permite a los futuros enfermeros contar con una oportunidad real de inserción laboral al finalizar sus estudios, al tiempo que contribuye a dar respuesta a la creciente demanda de profesionales cualificados en el ámbito sanitario.

Los estudiantes interesados pueden consultar las bases completas de la convocatoria y solicitar información sobre el proceso de admisión a través del Centro Universitario Nebrija Mallorca. 

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El centro mantiene abierto el proceso de admisión para el Grado en Enfermería y ofrece acompañamiento personalizado durante todo el procedimiento.

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