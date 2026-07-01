Metro de Madrid selecciona la tecnología de Podarcis Group para calcular su huella de carbono

Metro de Madrid ha adjudicado a Podarcis Group el servicio del cálculo de la huella de carbono de la compañía, un proyecto que se llevará a cabo mediante la plataforma CalculaTuHuellaDeCarbono.com, desarrollada íntegramente por la empresa balear y enfocada en la medición y gestión de emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta adjudicación supone un importante reconocimiento a la capacidad tecnológica de Podarcis Group y consolida su posición como una de las empresas baleares de referencia en el desarrollo de soluciones digitales para la gestión ambiental y la descarbonización de organizaciones públicas y privadas.

El proyecto permitirá calcular la huella de carbono de Metro de Madrid mediante una plataforma diseñada para automatizar la recopilación y tratamiento de datos, aplicar metodologías reconocidas internacionalmente y facilitar la obtención de indicadores ﬁables que sirvan de apoyo en la toma de decisiones y en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad de la organización.

CalculaTuHuellaDeCarbono.com es una solución tecnológica con una amplia trayectoria en el mercado. En 2019 fue distinguida con el Premio CAEB-Santander a la Innovación Empresarial, un reconocimiento a su carácter pionero y su contribución a la digitalización de la gestión ambiental.

Desde entonces, la plataforma ha experimentado una profunda evolución tecnológica hasta convertirse en una solución mucho más potente, inteligente y automatizada. La última versión incorpora funcionalidades basadas en inteligencia artiﬁcial, capaces de asistir al usuario durante el proceso de cálculo, optimizar la gestión de la información, reducir tiempos de trabajo, mejorar la calidad de los datos y facilitar la interpretación de los resultados.

Estas nuevas capacidades permiten a las organizaciones afrontar con mayores garantías los crecientes requisitos normativos relacionados con la medición, veriﬁcación y comunicación de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como deﬁnir estrategias de reducción más eﬁcaces.

La elección de Podarcis Group por parte de Metro de Madrid pone de maniﬁesto la creciente importancia de disponer de herramientas tecnológicas especializadas que permitan gestionar la información ambiental con rigor, transparencia y eﬁciencia.

La plataforma CalculaTuHuellaDeCarbono.com ya es utilizada por empresas e instituciones de múltiples sectores económicos para el cálculo de la huella de carbono de organización, producto y eventos, ofreciendo una solución integral que combina automatización, trazabilidad de la información y adaptación permanente a la normativa y a los estándares internacionales.

Para Podarcis, esta adjudicación representa un nuevo impulso a su estrategia de innovación y conforma la capacidad de una empresa tecnológica española para desarrollar soluciones avanzadas que contribuyen a acelerar la transición hacia una economía baja en carbono.

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«Que una organización del pértigo de Metro de Madrid haya conﬁado en nosotros representa un importante reconocimiento al trabajo realizado durante años para desarrollar una plataforma ﬁable y en constante evolución. La incorporación de inteligencia artiﬁcial nos permite dar un paso más y ofrecer una herramienta todavía más eﬁciente para ayudar a las organizaciones a medir, gestionar y reducir su impacto climático», señala Daniel Ramon, CEO de Podarcis Group.